Última convocação de Neymar: Veja hiato do craque com a seleção brasileira
Atacante do Santos está recuperado de lesões e volta a ficar à disposição da Seleção Brasileira; Ele atuou na partida contra o Fortaleza
O atacante Neymar voltou aos gramados nesse fim de semana, no empate do Santos contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Foram 48 dias sem jogos oficiais para tratar de lesão na coxa direita. O retorno reacende a expectativa sobre uma possível primeira convocação do craque por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira desde o início de 2025.
A última partida de Neymar pela seleção foi em 17 de outubro de 2023, quando saiu machucado ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, durante as Eliminatórias Sul-Americanas, sob o comando de Fernando Diniz. Desde então, o camisa 10 passou por cirurgia no joelho esquerdo e longo período de recuperação, retornando agora em condição clínica adequada para atuar.
De lá para cá, mesmo em condições clínicas de jogo, não foi chamado, seja por Dorival Júnior ou Carlo Ancelotti.
Neymar tem chances de ser convocado?
Na teoria, sim. O atacante está recuperado da lesão e liberado para jogar, condição necessária para ser chamado por Carlo Ancelotti. No entanto, a dúvida está no nível de forma física e no grau de exigência do treinador italiano, que vem priorizando atletas em ritmo competitivo e com alto desempenho em seus clubes.
Ancelotti ainda não convocou Neymar desde que assumiu a Seleção, e tem dado oportunidades a nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo, Martinelli, Richarlison e Estevão, além de jovens testados nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O italiano também tem observado jogadores do futebol brasileiro para ampliar o leque de opções antes da Copa do Mundo de 2026.
A nova lista da Seleção Brasileira será divulgada nesta segunda-feira (3), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A convocação é válida para os amistosos contra Senegal (15/11), em Londres, e Tunísia (18/11), em Lille — os últimos compromissos do Brasil em 2025.
Mesmo com chances teóricas, a inclusão de Neymar ainda é incerta. A comissão técnica deve avaliar sua evolução física nos próximos dias e o impacto que um retorno antecipado poderia ter em um elenco em formação sob a filosofia de Ancelotti.