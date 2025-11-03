Próximos jogos da Seleção Brasileira: amistosos contra Senegal e Tunísia fecham o ano de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe de Ancelotti joga na Europa em novembro e encerra preparação da temporada; No ano que vem, Brasil joga Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México

A Seleção Brasileira encerra o calendário de 2025 com dois amistosos na Europa. O time comandado por Carlo Ancelotti enfrenta Senegal e Tunísia em novembro, em partidas que marcam a última Data Fifa antes da reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O primeiro compromisso será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Três dias depois, o Brasil encara a Tunísia, no dia 18 de novembro, às 17h (de Brasília), em Lille, na França. Para esses jogos, o treinador faz convocação nesta segunda-feira (3).

Esses dois confrontos serão os últimos do Brasil em 2025 e devem servir para observações finais da comissão técnica. A tendência é que Carlo Ancelotti leve uma base próxima da equipe que disputará o Mundial, com espaço para alguns testes pontuais, especialmente entre jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Jogos confirmados

Senegal x Brasil – sexta-feira, 15 de novembro, às 16h (Brasília), no Emirates Stadium (Londres)

Tunísia x Brasil – terça-feira, 18 de novembro, às 17h (Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy (Lille)

Copa do Mundo 2026

A Seleção vive uma fase de testes desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico. Após os amistosos na Ásia, quando venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 e perdeu por 3 a 2 para o Japão, o treinador italiano busca ajustar o elenco antes dos desafios mais duros.

A comissão técnica já projeta os próximos compromissos de março de 2026, quando o Brasil enfrentará França e Croácia, dois dos adversários mais fortes do futebol mundial. A ideia é que essas partidas sirvam de base para a convocação final da Copa do Mundo, prevista para maio de 2026.

A Copa do Mundo de 2026, pela primeira vez, contará com 48 seleções e será disputada em três países-sede – Estados Unidos, Canadá e México. O torneio começará em 11 de junho e terminará em 19 de julho, com o Brasil buscando o hexacampeonato mundial.