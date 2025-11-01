Galvão Bueno comemora Copa do Mundo 2026 no SBT: "Grande time"
O experiente Galvão Bueno será o principal narrador da emissora na próxima edição do Mundial, que também contará com Tiago Leifert e Mauro Beting
O narrador Galvão Bueno será a voz principal do SBT na Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, ele comemorou a oportunidade que terá de acompanhar mais uma vez a Seleção Brasileira no Mundial.
A equipe da emissora ainda terá nomes de experiência como os jornalistas Tiago Leifert e Mauro Beting. Ao todo, serão 32 partidas exibidas de graça para todo o Brasil.
"Com muita alegria, eu posso dizer: haja coração! Estaremos juntos mais uma vez, no SBT, TV ao vivo, a casa de Silvio Santos", afirmou.
"Um grande time com nomes de experiência em Copa do Mundo. Tive a honra de narrar o tetra e o penta, agora poderemos torcer juntos em busca do hexa", completou.
A empresa volta a exibir a competição depois de 28 anos (a última vez foi em 1998). A primeira foi em 1986, no México. Além disso, levou ao ar as edições de 1990 e 1994 - a conquista do tetra.
TV Jornal/SBT
Os moradores de Pernambuco assistirão na TV Jornal Recife e TV Jornal Interior. Além disso, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) faz cobetura integrada com a Rádio Jornal e Blog do Torcedor, para que os torcedores fiquem bem informados sobre o grande evento esportivo.