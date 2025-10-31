Copa do Mundo 2026: SBT confirma transmissão, com jogos do Brasil e Galvão Bueno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora brasileira irá exibir 32 partidas da principal competição do futebol mundial de maneira gratuita para todo o país; veja os detalhes

O SBT confirmou os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Os jogos da Seleção Brasileira estão garantidos.

Os moradores de Pernambuco assistirão na TV Jornal Recife e TV Jornal Interior. Além disso, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) faz cobetura integrada com a Rádio Jornal e Blog do Torcedor, para que os torcedores fiquem bem informados sobre o grande evento esportivo.

O experiente Galvão Bueno será o principal narrador da emissora, que também contará com Tiago Leifert e Mauro Beting. Ao todo, serão 32 partidas exibidas de graça para todo o Brasil.

A exibição é em conjunto com a N Sports. A operação será no modelo simulcast, ou seja, compartilhando a mesma equipe, oferecendo a opção de assistir tudo na TV aberta e TV por assinatura.



SBT presente em edição histórica da Copa do Mundo



A empresa volta a exibir a competição depois de 28 anos (a última vez foi em 1998). A primeira foi em 1986, no México. Além disso, levou ao ar as edições de 1990 e 1994 - a conquista do tetra.

Os detalhes completos serão revelados em breve, mas os telespectadores estão diante do maior projeto da história das empresas. "É um privilégio e uma responsabilidade imensa, disse Galvão Bueno.

Galvão Bueno, narrador do SBT na Copa do Mundo de 2026

Esta vai ser a primeira edição do Mundial que terá a presença de 48 seleções. O sorteio da fase de grupos acontecerá no dia 05 de dezembro. A Seleção Canarinha pode cair no Pote 01.

Europa: 16 vagas.

América do Sul: 06 vagas.

América do Norte e Central: 06 vagas.

Ásia: 08 vagas.

África: 09 vagas.

Oceania: 01 vaga.

Playoff: 02 vagas.

Na ocasião, tendo apenas 42 participantes. Isso porque as outras seis disputarão a Repescagem em março. Como parte da prepararção, a Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) marcou quatro amistosos.

Além dos duelos contra Senegal e Tunísia, marcados respectivamente para os dia 11 e 15 de novembro em Londres e em Lille, enfrentará França e Croácia na última Data Fifa antes da convocação final.