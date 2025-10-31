Homem é preso no Grande Recife após denúncia de ex-companheira por agressões e ameaças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito foi detido ao sair de prédio em Olinda após denúncia da ex-companheira; ela relata agressões mesmo com medida protetiva

Um homem foi preso por policiais civis da Delegacia do Espinheiro ao sair do prédio da família na orla de Olinda. A detenção ocorreu após denúncia feita por sua ex-companheira, uma mulher de 35 anos, que afirma ter sido vítima de agressões físicas e patrimoniais durante os oito anos de relacionamento.

Relato da vítima

A mulher contou que teve móveis quebrados, a casa invadida e chegou a ser agredida na porta da Defensoria Pública, enquanto buscava atendimento. Ela relatou ainda que precisou mudar de endereço e trocar de emprego diversas vezes para tentar escapar do agressor, que descumpria medidas protetivas já em vigor.

A prisão

Segundo o delegado Diego Ascioli, o acusado foi abordado no momento em que saía do prédio da família. “No primeiro momento ele relutou, mas foi informado sobre o mandado de prisão em aberto e acabou sendo conduzido para a delegacia”, afirmou o delegado.

Durante o interrogatório, o homem negou as acusações e afirmou não ser agressor de mulheres. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais