Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa

Neste sábado (01), às 16h00, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme O Radicão.

Título: O Radicão (Sk8 Dawg – EUA/ 2017) – A2 – Aventura – Livre (HD)

Elenco: J.D. Hoppe / Alexandria Lian / Joey Lawrence

Direção: Ari Novak

Sinopse:

Quando Tommy, 14, é desafiado por um skatista valentão de 17 anos, ele pede ajuda até do seu talentoso cachorrinho, expert em manobras radicais, para tentar vencer a competição.

