5 filmes de terror com plot twist para entrar no clima do Halloween

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Com o Halloween batendo à porta, nada melhor do que mergulhar em histórias que assustam e surpreendem. Entre sustos, tensão e reviravoltas inesperadas, alguns filmes de terror conseguem ir além do medo, deixando o público sem fôlego até o último segundo. Pensando nisso, reunimos 5 filmes de terror com plot twists marcantes, perfeitos para quem quer entrar de vez no clima sombrio da data e testar os nervos até o final.

1. Batem à Porta (2023)

O mais recente filme de M. Night Shyamalan é uma adaptação de um livro e traz uma história tensa e cheia de suspense. Um grupo de quatro desconhecidos, aparentemente fanáticos religiosos, aparece na cabana de um casal gay e faz todos reféns, incluindo sua filha pequena. Eles exigem um sacrifício: matar um deles para evitar o fim do mundo. Prepare-se para um final surpreendente!

Onde assistir: Telecine

2. Os Outros (2001)

Dirigido por Alejandro Amenábar e estrelado por Nicole Kidman, este clássico do terror psicológico apresenta uma reviravolta chocante. A história segue uma mãe e seus filhos fotossensíveis que vivem isolados em uma mansão, aguardando o retorno do marido da Segunda Guerra Mundial. À medida que estranhos eventos começam a acontecer, a chegada de novos criados intensifica o mistério.

Onde assistir: Prime Video

3. Skinamarink – Canção de Ninar (2022)

Com uma narrativa perturbadora e cheia de cenas desconexas, “Skinamarink” é um filme experimental que divide opiniões. A trama segue duas crianças que acordam em sua casa e descobrem que não apenas seus pais desapareceram, mas todas as portas e janelas sumiram. Para piorar, uma entidade começa a assombrá-los, criando um clima de terror psicológico único.

Onde assistir: Telecine

4. Hellraiser – Renascido do Inferno (2022)

Este reboot de “Hellraiser” não é uma simples refilmagem, mas sim uma história inédita dentro do mesmo universo. A trama segue um milionário decadente que encontra a famosa caixa dourada, a configuração dos lamentos, e começa a sacrificar pessoas para aumentar o poder infernal do objeto. Prepare-se para o terror visceral e uma reviravolta infernal.

Onde assistir: Prime Video

5. Fuja (2020)

Neste thriller, Sarah Paulson brilha no papel de uma mãe desequilibrada, mostrando seu talento em um papel assustador. Baseado em eventos reais, o filme segue uma jovem que começa a perceber que algo está errado com sua mãe. Anos depois, descobrimos uma reviravolta perturbadora sobre a relação delas, e a trama toma rumos que vão além da simples obsessão maternal.

Onde assistir: Netflix





Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br