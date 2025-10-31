5 filmes de terror com plot twist para entrar no clima do Halloween
Com o Halloween batendo à porta, nada melhor do que mergulhar em histórias que assustam e surpreendem. Entre sustos, tensão e reviravoltas inesperadas, alguns filmes de terror conseguem ir além do medo, deixando o público sem fôlego até o último segundo. Pensando nisso, reunimos 5 filmes de terror com plot twists marcantes, perfeitos para quem quer entrar de vez no clima sombrio da data e testar os nervos até o final.
1. Batem à Porta (2023)
O mais recente filme de M. Night Shyamalan é uma adaptação de um livro e traz uma história tensa e cheia de suspense. Um grupo de quatro desconhecidos, aparentemente fanáticos religiosos, aparece na cabana de um casal gay e faz todos reféns, incluindo sua filha pequena. Eles exigem um sacrifício: matar um deles para evitar o fim do mundo. Prepare-se para um final surpreendente!
Onde assistir: Telecine
2. Os Outros (2001)
Dirigido por Alejandro Amenábar e estrelado por Nicole Kidman, este clássico do terror psicológico apresenta uma reviravolta chocante. A história segue uma mãe e seus filhos fotossensíveis que vivem isolados em uma mansão, aguardando o retorno do marido da Segunda Guerra Mundial. À medida que estranhos eventos começam a acontecer, a chegada de novos criados intensifica o mistério.
Onde assistir: Prime Video
3. Skinamarink – Canção de Ninar (2022)
Com uma narrativa perturbadora e cheia de cenas desconexas, “Skinamarink” é um filme experimental que divide opiniões. A trama segue duas crianças que acordam em sua casa e descobrem que não apenas seus pais desapareceram, mas todas as portas e janelas sumiram. Para piorar, uma entidade começa a assombrá-los, criando um clima de terror psicológico único.
Onde assistir: Telecine
4. Hellraiser – Renascido do Inferno (2022)
Este reboot de “Hellraiser” não é uma simples refilmagem, mas sim uma história inédita dentro do mesmo universo. A trama segue um milionário decadente que encontra a famosa caixa dourada, a configuração dos lamentos, e começa a sacrificar pessoas para aumentar o poder infernal do objeto. Prepare-se para o terror visceral e uma reviravolta infernal.
Onde assistir: Prime Video
5. Fuja (2020)
Neste thriller, Sarah Paulson brilha no papel de uma mãe desequilibrada, mostrando seu talento em um papel assustador. Baseado em eventos reais, o filme segue uma jovem que começa a perceber que algo está errado com sua mãe. Anos depois, descobrimos uma reviravolta perturbadora sobre a relação delas, e a trama toma rumos que vão além da simples obsessão maternal.
Onde assistir: Netflix
