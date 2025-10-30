fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 8:17
Nesta sexta-feira (31), às 23h15, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Uma Noiva em Apuros.

Ficha Técnica:

Título: Uma Noiva em Apuros (Bride and Groom – Polônia/ 2018) – A2 – Comédia/Romântica – 12 Anos (HD)

Elenco: Julia Kaminska / Piotr Adamczyk / Piotr Stramowski             

Direção: Bartosz Prokopowicz     

Sinopse:

Momentos após flagrar seu namorado com outra garota, Karina se envolve num acidente com o taxista Szymon. Para pagar a conta ela exige que Szymon finja ser seu namorado no casamento da sua irmã.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

