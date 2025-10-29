RUMOR! Sydney Sweeney protagonizará filme no Rio de Janeiro
Será? Atriz conhecida por seu papel na série "Euphoria", deverá participar de uma nova produção audiovisual com cenário no Rio de Janeiro
A atriz Sydney Sweeney, 28 anos, estaria preparada para uma nova gravação audiovisual! De acordo com o Deadline, Sydney irá protagonizar um filme no Rio de Janeiro, “O Homem no Rio”, longa de ação produzido pela Apple Original Films.
O diretor Justin Lin, conhecido pela franquia Velozes & Furiosos, será responsável pela direção, com uma promessa de versão moderna do clássico francês de 1964, estrelado por Jean-Paul Belmondo e Françoise Dorléac.
O roteiro é de Chase Palmer e de Kevin Walsh, indicado ao Oscar.
Qual a história de “O Homem no Rio”?
A trama original conta a história de um soldado em licença que tenta resgatar a namorada sequestrada e levada ao Brasil. Steven Spielberg e George Lucas já citaram o filme como uma das inspirações para a criação de Indiana Jones.
A atriz também ficará no cargo de produção executiva do longa, que ainda não possui previsão de estreia. Até o momento, Sweeney não comentou sobre o anúncio.
As informações foram compartilhadas pelo portal Terra.