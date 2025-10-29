fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 8:25
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira (30), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Soul Surfer – Coragem de Viver.

Ficha Técnica:

Soul Surfer – Coragem de Viver
Título Original: Soul Surfer
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2011
Diretor: Sean McNamara
Elenco: AnnaSophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson, Kevin Sorbo, Carrie Underwood, Ross Thomas, Chris Brochu
Classe: Drama, Biografia

Sinopse:

Bethany Hamilton é uma campeã do surfe, mas um dia sua sorte muda e ela é atacada por um tubarão, que arranca um de seus braços. Baseado em fatos reais.

