Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 8:27
Nesta sexta-feira (31), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Convenção das Bruxas.

Ficha Técnica:

Convenção das Bruxas
Título Original: The Witches
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Robert Zemeckis
Elenco: Anne Hathaway, Chris Rock, Jahzir Bruno, Octavia Spencer, Stanley Tucci
Classe: Fantasia, Aventura, Comédia

Sinopse:

Um jovem órfão vai morar com sua avó. Ao viajarem para um hotel de luxo, eles descobrem que o local está sediando uma convenção secreta de bruxas.

