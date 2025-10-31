fechar
Mulher denuncia ex-companheiro por agressões e ameaças após término no Grande Recife

Funcionária pública de Igarassu vive sob ameaça do ex-companheiro, que descumpre medida protetiva e segue em liberdade apesar da ordem de prisão

Por TV Jornal Publicado em 31/10/2025 às 11:01
Uma funcionária pública de 48 anos, moradora de Igarassu e trabalhadora no município de Paulista, denunciou o ex-companheiro de 38 anos por ameaças, agressões físicas e perseguição.

Mesmo com uma ordem de prisão decretada desde abril, o suspeito segue em liberdade, mantendo a vítima em constante medo.

Ameaças e agressões recorrentes

A mulher afirma que as agressões começaram após o fim do relacionamento de dois anos. Desde então, o homem tem a ameaçado por e-mail e redes sociais, além de tê-la agredido fisicamente em diversas ocasiões. “Só existe uma ordem de prisão contra ele e até agora ele não foi preso”, desabafou.

Com o braço enfaixado após a agressão mais recente, a vítima diz que não consegue mais trabalhar nem sair de casa por medo de ser atacada novamente. Em uma das ocorrências, o agressor tentou forçá-la a conversar e a ameaçou de morte.

Descumprimento da medida protetiva

Mesmo sob medida judicial que o proíbe de se aproximar, o homem já invadiu o prédio da vítima e apareceu em seu local de trabalho. A mulher agora pede ajuda pública para que o caso não termine em tragédia.

A Polícia Civil acompanha o caso, e a vítima aguarda o cumprimento da prisão preventiva expedida pela Justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

