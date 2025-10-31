Mulher denuncia ex-companheiro por agressões e ameaças após término no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Funcionária pública de Igarassu vive sob ameaça do ex-companheiro, que descumpre medida protetiva e segue em liberdade apesar da ordem de prisão

Uma funcionária pública de 48 anos, moradora de Igarassu e trabalhadora no município de Paulista, denunciou o ex-companheiro de 38 anos por ameaças, agressões físicas e perseguição.

Mesmo com uma ordem de prisão decretada desde abril, o suspeito segue em liberdade, mantendo a vítima em constante medo.

Ameaças e agressões recorrentes

A mulher afirma que as agressões começaram após o fim do relacionamento de dois anos. Desde então, o homem tem a ameaçado por e-mail e redes sociais, além de tê-la agredido fisicamente em diversas ocasiões. “Só existe uma ordem de prisão contra ele e até agora ele não foi preso”, desabafou.

Com o braço enfaixado após a agressão mais recente, a vítima diz que não consegue mais trabalhar nem sair de casa por medo de ser atacada novamente. Em uma das ocorrências, o agressor tentou forçá-la a conversar e a ameaçou de morte.

Descumprimento da medida protetiva

Mesmo sob medida judicial que o proíbe de se aproximar, o homem já invadiu o prédio da vítima e apareceu em seu local de trabalho. A mulher agora pede ajuda pública para que o caso não termine em tragédia.

A Polícia Civil acompanha o caso, e a vítima aguarda o cumprimento da prisão preventiva expedida pela Justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais