Programação da TV, 31.10: 'Turma do Barra' tem muito entretenimento nesta sexta-feira

O programa 'Turma do Barra', apresentado por Flávio Barra, traz muita animação e quadros especiais para a 'TV Jornal'. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 14:53
Apresentador Flávio Barra comanda a Turma do Barra nas tardes da TV Jornal
Apresentador Flávio Barra comanda a Turma do Barra nas tardes da TV Jornal - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 17:00 – Casos de Família
  • 18:00 – Aqui e Agora
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 23:15 – Tela de Sucessos: Uma Noiva em Apuros
  • 01:00 – The Noite
  • 02:00 – Operação Mesquita
  • 02:30 – SBT Podenight

TV Tribuna / Band 4

  • 05:45 – Profeta Vinícius Iracet
  • 06:00 – Igreja Cristo Para as Nações
  • 06:45 – Jornal Bandnews
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 13:50 – Hora da Treta
  • 14:10 – Bem Você
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:15 – Jornal da Noite
  • 01:10 – Esporte Total
  • 02:00 – Fórmula Band
  • 02:50 – +Info
  • 03:00 – Jornal da Band (R)
  • 04:00 – Estação Cinema: Casamento de Verdade

RedeTV / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com a Gente
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Universal da Graça de Deus
  • 21:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Ferroviária x Criciúma
  • 23:45 – Operação de Risco
  • 00:30 – Leitua Dinâmica
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:00 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:20 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:00 – Quilos Mortais
  • 00:30 – Jornal da Record
  • 00:45 – Programação IURD

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Olhar Independente
  • 06:30 – Bem Viver
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Bem Bahia
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Nos Caminhos dos Viajantes
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Diana
  • 23:00 – Se Avexe Não
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Se Avexe Não
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Diana
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:40 – Sessão da Tarde: Convenção das Bruxas
  • 17:20 – A Viagem
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Globo Repórter
  • 23:15 – Sessão Globoplay: The Equalizer – A Protetora
  • 00:00 – Jornal da Globo
  • 00:50 – Conversa Com Bial
  • 01:30 – Dona de Mim (R)
  • 02:15 – Comédia na Madrugada
  • 03:00 – Corujão I: Didi, O Caçador de Tesouros
  • 04:25 – Corujão II: A Colheita da Fé

