Resumo das novelas, 31.10: Maria pede aceleração no divórcio com Luís Fernando em 'Maria do Bairro'
Luís Fernando tenta agilizar a libertação de Maria, enquanto ela pede que o advogado acelere seu divórcio. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Nandinho avisa Luís Fernando que romperá com ele caso insista no assunto de Maria. Vera Cruz aconselha Agripina a não influenciar o rapaz contra a mãe. A carcereira Rosenda entra na cela, e Maria e Penélope disfarçam a briga. A enfermeira conta a Vitória que Esperança recuperou a memória. Esperança decide voltar à casa de Soraya para proteger Alicia. Soraya, por sua vez, atormenta Alicia, dizendo que ela ficará louca. Penélope volta a provocar Maria, que enfrenta Leoa e Tísica, amigas da rival. Maria consegue dominar Penélope e toma sua navalha. Luís Fernando pede a Gonçalo que agilize a libertação de Maria. A detenta, no entanto, pede ao advogado que acelere seu divórcio com Luís Fernando.
(14h45) Rubi
Heitor lamenta com Genaro a suposta paixão de Rubi por ele. Rubi simula um encontro com Heitor e dispensa Paco e Lorena. Ela seduz o arquiteto, mente que terminou com Alessandro por amor a ele e implora para que não se case. Cristina agradece a Maribel pelo emprego. Maribel estranha o comentário de Cristina sobre a viagem de Rubi e, depois, questiona a amiga por ter abandonado Alessandro por pobreza. Furiosa por ser acusada por Lola, Rubi é confrontada por Rosário, que exige revistar sua bolsa.
(21h) A-Mar
Sergio tenta pagar pelos danos que causou ao carro de Fabián, mas Fabián se irrita e diz que ele é arrogante. Fabián conta a Estrella que Sergio Falcón bateu em seu carro, e ela revela que o homem é o pai de sua filha, Azul. Brisa fica muito triste depois que Gabriel cancelou os planos de casamento e tem certeza de que essa decisão foi culpa de Marina. Estrella pede desculpas a Érika, confessando que começou a sentir algo por Fabián, mas que sua intenção não é machucá-la.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cenk presencia Ceren maltratando Nedim. O jovem passa mal e é internado. Cemre se dirige ao hospital com o objetivo de vê-lo. Agah a flagra no aposento do sobrinho e solicita que ela se retire. O executivo questiona Civan por tê-la ajudado. Seniz informa a Cenk que ele irá morar fora do país novamente. Ceren e Seher decidem se encontrar com Cemre.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Enquanto Zeynep procura trabalho, Turna fica doente e procura Gonul. Sule deve escolher entre seu namorado e sua filha.
(22h) Reis
Depois de contar a Bateseba que Urias morreu por uma ordem dele, Davi faz a ela um pedido especial. Logo após o nascimento de Ashira, Mizpá pede perdão a Joabe e o casal propõe um recomeço.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Araújo questiona o Juiz diante da manifestação pública em apoio a Policarpo. Ernesto humilha Mirtes. Zulma se assusta ao ver Sandra livre, e acolhe Felícia. Araújo anuncia que Policarpo não será libertado. Sandra garante que acabará com Zulma, e vai embora levando o dinheiro que Zulma tirou de Celso. Samir, Picolé e as crianças insistem para que Simbá diga a verdade e salve Policarpo. Cunegundes descobre que Francine está no sítio. Jocasta chega à casa de Cunegundes. Ernesto pede dinheiro a Tamires. Sandra sugere que Ernesto falsifique a assinatura de Paixão no testamento. Estela afirma a Celso que seu afogamento não foi um acidente. Candinho insiste em libertar Policarpo.
(19h40) Dona de Mim
Rosa explica para Sofia a situação de Filipa e Jaques. Sofia pede ajuda a Leo. Samir avisa a Samuel que Jaques pediu uma reunião com os acionistas da Boaz. Filipa passa uma procuração para Jaques votar em seu nome sobre uma compra da fábrica. Vespa e Durval anunciam a Ryan que haverá um carregamento no dia da gravação de seu clipe com Azzy. Alan diz a Marlon que a polícia fará o acompanhamento do evento na barreira. Filipa desmaia, e Nina alerta Jaques. Danilo desconfia do envolvimento de Jaques no ocorrido com Filipa. Rosa tem um novo episódio de confusão, e Sofia a convida para brincar na casa de Leo.
(21h20) Três Graças
Ferette ameaça Gerluce. Kellen comenta com Joélly que a amiga e Raul estão se arriscando ao se encontrarem na Chacrinha. Viviane percebe que os clientes da farmácia comentam que o remédio parece não fazer efeito. Joaquim relembra de quando renegou a filha e a neta. Joélly fica em prantos ao ouvir uma proposta de Raul. Josefa diz a Gerluce que um dia contará tudo o que sabe sobre Ferette, para a cuidadora usar como quiser. Raul fica sabendo que é sócio minoritário da Fundação. Júnior avisa a Maggye que voltará no dia seguinte para terminar o serviço da atualização dos computadores da galeria. Ferette manda Macedo descobrir tudo sobre Gerluce. Ao chegar em casa, Júnior encontra seu pai desfalecido. Paulinho busca Gerluce no trabalho e fica decepcionado quando ela diz que quer ir direto para casa resolver um assunto importante.