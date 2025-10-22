Copa do Mundo 2026: confira as seleções já classificadas para o Mundial
A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos. As duas melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata.
A Copa do Mundo FIFA 2026 marcará história por ser a primeira edição com 48 seleções e com três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.
A ampliação do número de participantes visa tornar o torneio mais inclusivo e oferecer uma experiência mais ampla para fãs de futebol em todo o mundo.
Até o momento, 28 seleções já garantiram vaga, reunindo potências tradicionais como Brasil, Argentina, França e Alemanha, além de estreantes como Jordânia e Cabo Verde. A lista de classificados contempla equipes de todos os continentes, reforçando a diversidade global do futebol.
Para definir as duas últimas vagas, será realizado um torneio de repescagem intercontinental envolvendo seis seleções de diferentes continentes.
O sorteio da fase de grupos ocorrerá em dezembro de 2025, e a competição terá início em 11 de junho de 2026, com a final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.
Com a expansão e a diversidade de participantes, a Copa do Mundo de 2026 promete ser uma das mais emocionantes e representativas da história do futebol.
As seleções classificadas à Copa do Mundo:
- Canadá
- Estados Unidos
- México
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Jordânia
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Qatar
- Arábia Saudita
- Inglaterra
- Costa do Marfim
- Senegal
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Divisão de vagas
O aumento no número de seleções mexeu com a distribuição de vagas pela Fifa nas Eliminatórias. Veja como é o cenário atualmente:
- Europa: 16 vagas
- América do Sul: 6 vagas
- América do Norte e Central: 6 vagas
- Ásia: 8 vagas
- África: 9 vagas
- Oceania: 1 vaga
- Playoff: 2 vagas