Futebol | Notícia

Copa do Mundo 2026: confira as seleções já classificadas para o Mundial

A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos. As duas melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/10/2025 às 13:36
Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo 2026
Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo 2026 - Divulgação/Adidas

A Copa do Mundo FIFA 2026 marcará história por ser a primeira edição com 48 seleções e com três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

A ampliação do número de participantes visa tornar o torneio mais inclusivo e oferecer uma experiência mais ampla para fãs de futebol em todo o mundo.

Até o momento, 28 seleções já garantiram vaga, reunindo potências tradicionais como Brasil, Argentina, França e Alemanha, além de estreantes como Jordânia e Cabo Verde. A lista de classificados contempla equipes de todos os continentes, reforçando a diversidade global do futebol.

Para definir as duas últimas vagas, será realizado um torneio de repescagem intercontinental envolvendo seis seleções de diferentes continentes.

O sorteio da fase de grupos ocorrerá em dezembro de 2025, e a competição terá início em 11 de junho de 2026, com a final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

Com a expansão e a diversidade de participantes, a Copa do Mundo de 2026 promete ser uma das mais emocionantes e representativas da história do futebol.

As seleções classificadas à Copa do Mundo:

  1. Canadá
  2. Estados Unidos
  3. México
  4. Argentina
  5. Irã
  6. Japão
  7. Nova Zelândia
  8. Jordânia
  9. Uzbequistão
  10. Coreia do Sul
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia
  19. Egito
  20. Argélia
  21. Gana
  22. Cabo Verde
  23. África do Sul
  24. Qatar
  25. Arábia Saudita
  26. Inglaterra
  27. Costa do Marfim
  28. Senegal

Divisão de vagas

O aumento no número de seleções mexeu com a distribuição de vagas pela Fifa nas Eliminatórias. Veja como é o cenário atualmente:

  • Europa: 16 vagas
  • América do Sul: 6 vagas
  • América do Norte e Central: 6 vagas
  • Ásia: 8 vagas
  • África: 9 vagas
  • Oceania: 1 vaga
  • Playoff: 2 vagas

