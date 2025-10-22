Copa do Mundo 2026: confira as seleções já classificadas para o Mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos. As duas melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata.

A Copa do Mundo FIFA 2026 marcará história por ser a primeira edição com 48 seleções e com três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

A ampliação do número de participantes visa tornar o torneio mais inclusivo e oferecer uma experiência mais ampla para fãs de futebol em todo o mundo.

Até o momento, 28 seleções já garantiram vaga, reunindo potências tradicionais como Brasil, Argentina, França e Alemanha, além de estreantes como Jordânia e Cabo Verde. A lista de classificados contempla equipes de todos os continentes, reforçando a diversidade global do futebol.

Para definir as duas últimas vagas, será realizado um torneio de repescagem intercontinental envolvendo seis seleções de diferentes continentes.

O sorteio da fase de grupos ocorrerá em dezembro de 2025, e a competição terá início em 11 de junho de 2026, com a final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

Com a expansão e a diversidade de participantes, a Copa do Mundo de 2026 promete ser uma das mais emocionantes e representativas da história do futebol.

As seleções classificadas à Copa do Mundo:

Canadá Estados Unidos México Argentina Irã Japão Nova Zelândia Jordânia Uzbequistão Coreia do Sul Austrália Brasil Equador Uruguai Colômbia Paraguai Marrocos Tunísia Egito Argélia Gana Cabo Verde África do Sul Qatar Arábia Saudita Inglaterra Costa do Marfim Senegal

Divisão de vagas

O aumento no número de seleções mexeu com a distribuição de vagas pela Fifa nas Eliminatórias. Veja como é o cenário atualmente: