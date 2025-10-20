Sorteio da Copa do Mundo 2026: Veja todos os potes se o sorteio acontecesse hoje!
Seleção Brasileira seria cabeça-de-chave, Itália e Suécia figurariam no Pote 4 tendo que disputar a Repescagem na Europa; confira tudo
A Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.
Mais cedo, no dia 5 de dezembro, acontecerá o sorteio dos grupos da Copa, que definirá o caminho das 42 seleções classificadas de forma direta e outras seis que disputarão a Repescagem em março de 2026.
Com base na atual classificação das Eliminatórias e do Ranking da Fifa, esses seriam os potes se o sorteio fosse realizado hoje, antes da Data Fifa de novembro:
Como seria o Sorteio da Copa do Mundo 2026 se ele acontecesse hoje?
Seleções classificadas
América do Sul
- Argentina
- Equador
- Colômbia
- Uruguai
- Brasil
- Paraguai
Europa
- Alemanha
- Suíça
- Dinamarca
- França
- Espanha
- Portugal
- Holanda
- Áustria
- Noruega
- Bélgica
- Inglaterra
- Croácia
Repescagem Europa (4 vagas)
- Eslováquia
- Kosovo
- Escócia
- Ucrânia
- Turquia
- Hungria
- Polônia
- Bósnia e Herzegovina
- Itália
- Macedônia do Norte
- Albânia
- República Tcheca
- País de Gales (via Nations League)
- Suécia (via Nations League)
- Irlanda do Norte (via Nations League)
- Moldávia (via Nations League)
África
- Egito
- Senegal
- África do Sul
- Cabo Verde
- Marrocos
- Costa do Marfim
- Argélia
- Tunísia
- Gana
Ásia
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Japão
- Austrália
- Catar
- Arábia Saudita
América do Norte e Central
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Suriname
- Jamaica
- Honduras
Oceania
- Nova Zelândia
Repescagem Intercontinental (2 vagas)
- Nigéria (África)
- Bolívia (América do Sul)
- Nova Caledônia (Oceania)
- Emirados Árabes Unidos (Ásia)
- Curaçau (América do Norte e Central)
- Costa Rica (América do Norte e Central)
Potes do sorteio
Pote 1
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Holanda
- Brasil
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Senegal
- Japão
- Dinamarca
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
Pote 3
- Austrália
- Noruega
- Egito
- Argélia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Tunísia
- Costa Rica
- Catar
- Uzbequistão
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Repescagem Europa 1
- Repescagem Europa 2
- Repescagem Europa 3
- Repescagem Europa 4
- Repescagem Intercontinental 1
- Repescagem Intercontinental 2
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçau
- Nova Zelândia
- Suriname
Bloqueios do sorteio
Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.
A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.
Três não serão permitidas.
Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.
O mesmo acontece com o Suriname e demais seleções sul-americanas, uma vez que embora geograficamente pertença à América do Sul, disputa as Eliminatórias pela Concacaf.