Sorteio da Copa do Mundo 2026: Veja todos os potes se o sorteio acontecesse hoje!

Seleção Brasileira seria cabeça-de-chave, Itália e Suécia figurariam no Pote 4 tendo que disputar a Repescagem na Europa; confira tudo

Por Victor Peixoto Publicado em 20/10/2025 às 17:29
Troféu da Copa do Mundo
Troféu da Copa do Mundo - Divulgação/ FIFA

Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mais cedo, no dia 5 de dezembro, acontecerá o sorteio dos grupos da Copa, que definirá o caminho das 42 seleções classificadas de forma direta e outras seis que disputarão a Repescagem em março de 2026.

Com base na atual classificação das Eliminatórias e do Ranking da Fifa, esses seriam os potes se o sorteio fosse realizado hoje, antes da Data Fifa de novembro:

Como seria o Sorteio da Copa do Mundo 2026 se ele acontecesse hoje?

Seleções classificadas

América do Sul

  • Argentina
  • Equador
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Brasil
  • Paraguai

Europa

  • Alemanha
  • Suíça
  • Dinamarca
  • França
  • Espanha
  • Portugal
  • Holanda
  • Áustria
  • Noruega
  • Bélgica
  • Inglaterra
  • Croácia

Repescagem Europa (4 vagas)

  • Eslováquia
  • Kosovo
  • Escócia
  • Ucrânia
  • Turquia
  • Hungria
  • Polônia
  • Bósnia e Herzegovina 
  • Itália
  • Macedônia do Norte
  • Albânia
  • República Tcheca
  • País de Gales (via Nations League)
  • Suécia (via Nations League)
  • Irlanda do Norte (via Nations League)
  • Moldávia (via Nations League)

África

  • Egito
  • Senegal
  • África do Sul
  • Cabo Verde
  • Marrocos
  • Costa do Marfim
  • Argélia
  • Tunísia
  • Gana

Ásia

  • Irã
  • Uzbequistão
  • Coreia do Sul
  • Jordânia
  • Japão
  • Austrália
  • Catar
  • Arábia Saudita

América do Norte e Central

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
  • Suriname
  • Jamaica
  • Honduras

Oceania

  • Nova Zelândia

Repescagem Intercontinental (2 vagas)

  • Nigéria (África)
  • Bolívia (América do Sul)
  • Nova Caledônia (Oceania)
  • Emirados Árabes Unidos (Ásia)
  • Curaçau (América do Norte e Central)
  • Costa Rica (América do Norte e Central)

Potes do sorteio

Pote 1

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
  • Espanha
  • Argentina
  • França
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Holanda
  • Brasil
  • Bélgica
  • Alemanha

Pote 2

  • Croácia 
  • Marrocos
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Suíça
  • Senegal
  • Japão 
  • Dinamarca
  • Irã
  • Coreia do Sul 
  • Equador 
  • Áustria

Pote 3

  • Austrália 
  • Noruega
  • Egito
  • Argélia 
  • Paraguai
  • Costa do Marfim
  • Tunísia
  • Costa Rica
  • Catar
  • Uzbequistão
  • Arábia Saudita
  • África do Sul

Pote 4

  1. Repescagem Europa 1
  2. Repescagem Europa 2
  3. Repescagem Europa 3
  4. Repescagem Europa 4
  5. Repescagem Intercontinental 1
  6. Repescagem Intercontinental 2
  7. Jordânia 
  8. Cabo Verde 
  9. Gana
  10. Curaçau
  11. Nova Zelândia
  12. Suriname

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

O mesmo acontece com o Suriname e demais seleções sul-americanas, uma vez que embora geograficamente pertença à América do Sul, disputa as Eliminatórias pela Concacaf.

