Sorteio da Copa do Mundo 2026: Veja todos os potes se o sorteio acontecesse hoje!

Seleção Brasileira seria cabeça-de-chave, Itália e Suécia figurariam no Pote 4 tendo que disputar a Repescagem na Europa; confira tudo

A Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mais cedo, no dia 5 de dezembro, acontecerá o sorteio dos grupos da Copa, que definirá o caminho das 42 seleções classificadas de forma direta e outras seis que disputarão a Repescagem em março de 2026.

Com base na atual classificação das Eliminatórias e do Ranking da Fifa, esses seriam os potes se o sorteio fosse realizado hoje, antes da Data Fifa de novembro:

Como seria o Sorteio da Copa do Mundo 2026 se ele acontecesse hoje?

Seleções classificadas

América do Sul

Argentina



Equador



Colômbia



Uruguai



Brasil



Paraguai

Europa

Alemanha



Suíça



Dinamarca



França



Espanha



Portugal



Holanda



Áustria



Noruega



Bélgica



Inglaterra



Croácia

Repescagem Europa (4 vagas)

Eslováquia



Kosovo



Escócia



Ucrânia



Turquia



Hungria



Polônia



Bósnia e Herzegovina



Itália



Macedônia do Norte

Albânia

República Tcheca

País de Gales (via Nations League)

Suécia (via Nations League)

Irlanda do Norte (via Nations League)

Moldávia (via Nations League)

África

Egito



Senegal



África do Sul



Cabo Verde



Marrocos



Costa do Marfim



Argélia



Tunísia



Gana

Ásia

Irã



Uzbequistão



Coreia do Sul



Jordânia



Japão



Austrália



Catar



Arábia Saudita

América do Norte e Central

Estados Unidos



Canadá



México



Suriname



Jamaica



Honduras

Oceania

Nova Zelândia

Repescagem Intercontinental (2 vagas)

Nigéria (África)



Bolívia (América do Sul)



Nova Caledônia (Oceania)



Emirados Árabes Unidos (Ásia)



Curaçau (América do Norte e Central)



Costa Rica (América do Norte e Central)



Potes do sorteio

Pote 1

Estados Unidos

Canadá

México

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Portugal

Holanda

Brasil

Bélgica

Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Senegal

Japão

Dinamarca

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Pote 3

Austrália

Noruega

Egito

Argélia

Paraguai

Costa do Marfim

Tunísia

Costa Rica

Catar

Uzbequistão

Arábia Saudita

África do Sul

Pote 4

Repescagem Europa 1 Repescagem Europa 2 Repescagem Europa 3 Repescagem Europa 4 Repescagem Intercontinental 1 Repescagem Intercontinental 2

Jordânia Cabo Verde Gana Curaçau Nova Zelândia Suriname

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

O mesmo acontece com o Suriname e demais seleções sul-americanas, uma vez que embora geograficamente pertença à América do Sul, disputa as Eliminatórias pela Concacaf.