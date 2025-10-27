fechar
Brasil x França e Croácia: Amistosos já têm data e local para acontecer; afirma jornalista da ESPN

Seleção Brasileira enfrentará duas seleções europeias em março de 2026 na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo

Por Victor Peixoto Publicado em 27/10/2025 às 12:42
Brasil x Croácia, pela Copa do Mundo 2022
Brasil x Croácia, pela Copa do Mundo 2022 - Lucas Figueiredo / CBF

Seleção Brasileira está com o calendário completo até antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.

Além dos amistosos contra Senegal e Tunísia, marcados respectivamente para os dia 11 e 15 de novembro em Londres e em Lille, o Brasil enfrentará duas seleções europeias em março de 2026, na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a Seleção Brasileira enfrentará a França, no dia 28, no Gillette Stadium, em Foxborough, estádio que receberá partidas da Copa 2026.

Já a outra adversária será a Croácia, carrasca em 2022, no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, o qual não receberá partidas do mundial.

Ainda segundo o jornalista, o anúncio oficial dos amistosos acontecerá após a Data Fifa de novembro, que vai de 10 a 18 de novembro e coincide com o fim das Eliminatórias.

A "demora" no anúncio se deve ao fato que nem França nem Croácia têm suas vagas asseguradas na Copa, embora seja muito improvável que não as consigam e tenham que disputar a Repescagem em março.

Se vencer a Ucrânia, 3 pontos atrás no grupo, no dia 13, a seleção francesa estará classificada. Caso empate, ficará dependendo de apenas de um outro empate no dia 16, contra o Azerbaijão. Uma derrota, no entanto, deixa tudo para a última rodada.

Já os croatas têm não apenas 3 pontos de vantagem em relação à República Tcheca, e 4 em relação às Ilhas Faroé, como um jogo a menos que ambas as seleções e garante a vaga com um empate, em casa, contra os faroeses no dia 14.

Caso aconteça de uma das duas seleções não conquistarem suas vagas, HolandaPortugal Estados Unidos estariam no radar da CBF, informações prévias divulgadas pela própria ESPN.

 

- Brasil x França em 28/março/2026, no Gillette Stadium (Foxborough) - Brasil x Croácia em 31/março/26, no Camping World Stadium (Orlando)

