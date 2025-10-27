Brasil x França e Croácia: Amistosos já têm data e local para acontecer; afirma jornalista da ESPN
Seleção Brasileira enfrentará duas seleções europeias em março de 2026 na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo
A Seleção Brasileira está com o calendário completo até antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.
Além dos amistosos contra Senegal e Tunísia, marcados respectivamente para os dia 11 e 15 de novembro em Londres e em Lille, o Brasil enfrentará duas seleções europeias em março de 2026, na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo.
Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a Seleção Brasileira enfrentará a França, no dia 28, no Gillette Stadium, em Foxborough, estádio que receberá partidas da Copa 2026.
Já a outra adversária será a Croácia, carrasca em 2022, no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, o qual não receberá partidas do mundial.Ainda segundo o jornalista, o anúncio oficial dos amistosos acontecerá após a Data Fifa de novembro, que vai de 10 a 18 de novembro e coincide com o fim das Eliminatórias.
A "demora" no anúncio se deve ao fato que nem França nem Croácia têm suas vagas asseguradas na Copa, embora seja muito improvável que não as consigam e tenham que disputar a Repescagem em março.
Se vencer a Ucrânia, 3 pontos atrás no grupo, no dia 13, a seleção francesa estará classificada. Caso empate, ficará dependendo de apenas de um outro empate no dia 16, contra o Azerbaijão. Uma derrota, no entanto, deixa tudo para a última rodada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já os croatas têm não apenas 3 pontos de vantagem em relação à República Tcheca, e 4 em relação às Ilhas Faroé, como um jogo a menos que ambas as seleções e garante a vaga com um empate, em casa, contra os faroeses no dia 14.
Caso aconteça de uma das duas seleções não conquistarem suas vagas, Holanda, Portugal e Estados Unidos estariam no radar da CBF, informações prévias divulgadas pela própria ESPN.
- Brasil x França em 28/março/2026, no Gillette Stadium (Foxborough) - Brasil x Croácia em 31/março/26, no Camping World Stadium (Orlando)