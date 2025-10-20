Ancelotti convocará Seleção Brasileira para próximos amistosos no dia 3 de novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O time brasileiro enfrentará as seleções de Senegal e Tunísia no próximo mês. Esses serão os últimos compromissos deste ano de 2025

O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos amistosos contra Senegal e Tunísia no dia 3 de novembro. O anúncio ocorrerá às 15h (pelo horário de Brasília), em um evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro.

Estes serão os dois últimos jogos da equipe brasileira em 2025. O Brasil terá pela frente Senegal no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, e jogará contra a Tunísia no dia 18, na cidade de Lille, na França.

Com a Copa do Mundo de 2026 em vista, Ancelotti planeja finalizar as observações neste mês de novembro, consolidar a formação titular em março do ano que vem e fortalecer o elo com a torcida brasileira antes da viagem para os Estados Unidos.

Até o momento, a Seleção Brasileira participou de oito confrontos oficiais neste ano. Foram seis jogos pelas Eliminatórias para o Mundial (com três vitórias, um empate e duas derrotas) e os recentes amistosos contra Japão e Coreia do Sul (uma vitória e uma derrota).

Para o início do próximo ano, a CBF já tem um amistoso agendado contra a França e trabalha para fechar o segundo oponente. Holanda e Croácia estão entre os mais cotados, com os países que eliminaram o Brasil na Copa de 2022 em posição de vantagem neste momento.

A decisão final dependerá dos resultados das eliminatórias na Europa, uma vez que a data Fifa de março será utilizada para a repescagem.