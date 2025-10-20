fechar
Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma, Remo e Goiás

Líder da competição, Coxa ficou no empate na rodada anterior, no Atletiba. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão empatados em pontos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 15:20 | Atualizado em 20/10/2025 às 15:21
Trof&eacute;u da S&eacute;rie B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - André Borges/CBF

A Série B se aproxima de sua reta final! A competição segue recheada de emoções devido à briga acirrada pelo acesso à elite do futebol nacional.

Após empate sem gols no Atletiba, o Coxa segue na liderança da competição, com 57 pontos conquistados, enquanto o Furacão vê suas chances de acesso diminuírem cada vez mais.

Por outro lado, as probabilidades de acesso de Chapecoense e Remo aumentaram consideravelmente devido às vitórias de ambos os clubes na última rodada.

Chances de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.

  1. Coritiba - 93,5%
  2. Chapecoense - 68,8
  3. Criciúma - 68,3%
  4. Novorizontino - 59,6%
  5. Remo - 49,2%
  6. Athletico-PR - 24,6%
  7. Goiás - 20,3%
  8. Cuiabá - 8,9%
  9. CRB - 3,8%
  10. Atlético-GO - 3,0%
  11. Avaí - 0,10%
  12. Vila Nova - 0,003%

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 57 33 16 9 8 34 21 13
Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15
Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 13
Remo 54 33 14 12 7 42 32 10
Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 9
Goiás 52 33 14 10 9 37 32 5
Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3
Cuiabá 50 33 13 11 9 40 37 3
CRB 48 33 14 6 13 39 34 5
10º Atlético-GO 48 33 12 12 9 36 33 3
11º Avaí 45 33 11 12 10 41 35 6
12º Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2
13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3
14º América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5
15º Athletic 37 33 10 7 16 38 47 -9
16º Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6
17º Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13
18º Botafogo-SP 34 33 8 10 15 29 49 -20
19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15
20º Paysandu 26 32 5 11 16 28 40 -12

