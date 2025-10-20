Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma, Remo e Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líder da competição, Coxa ficou no empate na rodada anterior, no Atletiba. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão empatados em pontos

A Série B se aproxima de sua reta final! A competição segue recheada de emoções devido à briga acirrada pelo acesso à elite do futebol nacional.

Após empate sem gols no Atletiba, o Coxa segue na liderança da competição, com 57 pontos conquistados, enquanto o Furacão vê suas chances de acesso diminuírem cada vez mais.

Por outro lado, as probabilidades de acesso de Chapecoense e Remo aumentaram consideravelmente devido às vitórias de ambos os clubes na última rodada.

Chances de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.

Coritiba - 93,5%

Chapecoense - 68,8 Criciúma - 68,3% Novorizontino - 59,6%

Remo - 49,2% Athletico-PR - 24,6% Goiás - 20,3%

Cuiabá - 8,9% CRB - 3,8% Atlético-GO - 3,0% Avaí - 0,10% Vila Nova - 0,003%



Classificação da Série B 2025