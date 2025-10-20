Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma, Remo e Goiás
Líder da competição, Coxa ficou no empate na rodada anterior, no Atletiba. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão empatados em pontos
A Série B se aproxima de sua reta final! A competição segue recheada de emoções devido à briga acirrada pelo acesso à elite do futebol nacional.
Após empate sem gols no Atletiba, o Coxa segue na liderança da competição, com 57 pontos conquistados, enquanto o Furacão vê suas chances de acesso diminuírem cada vez mais.
Por outro lado, as probabilidades de acesso de Chapecoense e Remo aumentaram consideravelmente devido às vitórias de ambos os clubes na última rodada.
Chances de acesso para a Série A 2026
As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.
- Coritiba - 93,5%
- Chapecoense - 68,8
- Criciúma - 68,3%
- Novorizontino - 59,6%
- Remo - 49,2%
- Athletico-PR - 24,6%
- Goiás - 20,3%
- Cuiabá - 8,9%
- CRB - 3,8%
- Atlético-GO - 3,0%
- Avaí - 0,10%
- Vila Nova - 0,003%
Classificação da Série B 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Coritiba
|57
|33
|16
|9
|8
|34
|21
|13
|2º
|Chapecoense
|54
|33
|16
|6
|11
|47
|32
|15
|3º
|Criciúma
|54
|33
|15
|9
|9
|43
|30
|13
|4º
|Remo
|54
|33
|14
|12
|7
|42
|32
|10
|5º
|Novorizontino
|54
|33
|14
|12
|7
|36
|27
|9
|6º
|Goiás
|52
|33
|14
|10
|9
|37
|32
|5
|7º
|Athletico-PR
|50
|33
|14
|8
|11
|45
|42
|3
|8º
|Cuiabá
|50
|33
|13
|11
|9
|40
|37
|3
|9º
|CRB
|48
|33
|14
|6
|13
|39
|34
|5
|10º
|Atlético-GO
|48
|33
|12
|12
|9
|36
|33
|3
|11º
|Avaí
|45
|33
|11
|12
|10
|41
|35
|6
|12º
|Vila Nova
|43
|33
|11
|10
|12
|32
|34
|-2
|13º
|Operário
|42
|33
|11
|9
|13
|34
|37
|-3
|14º
|América-MG
|38
|33
|10
|8
|15
|35
|40
|-5
|15º
|Athletic
|37
|33
|10
|7
|16
|38
|47
|-9
|16º
|Ferroviária
|37
|32
|8
|13
|11
|36
|42
|-6
|17º
|Volta Redonda
|34
|33
|8
|10
|15
|23
|36
|-13
|18º
|Botafogo-SP
|34
|33
|8
|10
|15
|29
|49
|-20
|19º
|Amazonas
|32
|33
|7
|11
|15
|33
|48
|-15
|20º
|Paysandu
|26
|32
|5
|11
|16
|28
|40
|-12