Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado em clássico contra o Remo na rodada anterior, Papão segue na lanterna. Equipe de Araraquara não vence há três rodadas e luta contra a degola

Ferroviária e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo válido pela 33ª rodada.

Como chegam as equipes

A Ferroviária vem de empate em duelo contra o CRB, pelo placar de 2 a 2. A equipe de Araraquara está em 16º lugar na classificação, três pontos acima do Volta Redonda, primeira equipe da zona de rebaixamento.

O Paysandu vive péssima fase e corre grandes riscos de ser rebaixado para a Série C. A equipe paraense vem de derrota em clássico diante do Remo, por 3 a 2.

Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)



Ficha técnica

Data e Horário: Segunda-feira (20/10) – 19h30 (Horário de Brasília)

Segunda-feira (20/10) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 34

Série B – Rodada 34 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Thiago Lopes e Juninho; Vitor Barreto e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Wendel, Maurício Garcez e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes