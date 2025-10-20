fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Coxa ficou no empate no Atletiba e segue na liderança, de maneira isolada. Quatro clubes que brigam pelo acesso possuem a mesma pontuação

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 16:53
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B 2025 está cada vez mais próxima do final e a disputa pelo acesso segue acirrada. 7 clubes seguem com chances reais de conquistarem o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.

O Coritiba ficou no 0 a 0 em clássico contra o Athletico-PR e segue na liderança da competição, enquanto o Furacão está em sétimo lugar, se distanciando do G-4.

Quatro clubes estão empatados em pontos. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino, primeiro time fora do G-4, possuem 54 pontos, mas estão separados pelos critérios de desempate.

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 57 33 16 9 8 34 21 13
Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15
Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 13
Remo 54 33 14 12 7 42 32 10
Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 9
Goiás 52 33 14 10 9 37 32 5
Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3
Cuiabá 50 33 13 11 9 40 37 3
CRB 48 33 14 6 13 39 34 5
10º Atlético-GO 48 33 12 12 9 36 33 3
11º Avaí 45 33 11 12 10 41 35 6
12º Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2
13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3
14º América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5
15º Athletic 37 33 10 7 16 38 47 -9
16º Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6
17º Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13
18º Botafogo-SP 34 33 8 10 15 29 49 -20
19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15
20º Paysandu 26 32 5 11 16 28 40 -12

Confira a agenda de jogos da 34ª rodada

Sexta-feira (24/10)

  • Novorizontino x Botafogo-SP (19h00)
  • Cuiabá x Remo (21h35)

Sábado (25/10)

  • Volta Redonda x Coritiba (16h00)
  • Athletic x América-MG (16h00)
  • Paysandu x Avaí (18h30)
  • Criciúma x Goiás (20h30)

Domingo (26/10)

  • CRB x Atlético-GO (16h00)
  • Vila Nova x Ferroviária (18h30)

Segunda-feira (27/10)

  • Chapecoense x Operário (19h00)
  • Athletico-PR x Amazonas (21h30)

