Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Coxa ficou no empate no Atletiba e segue na liderança, de maneira isolada. Quatro clubes que brigam pelo acesso possuem a mesma pontuação
A Série B 2025 está cada vez mais próxima do final e a disputa pelo acesso segue acirrada. 7 clubes seguem com chances reais de conquistarem o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.
O Coritiba ficou no 0 a 0 em clássico contra o Athletico-PR e segue na liderança da competição, enquanto o Furacão está em sétimo lugar, se distanciando do G-4.
Quatro clubes estão empatados em pontos. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino, primeiro time fora do G-4, possuem 54 pontos, mas estão separados pelos critérios de desempate.
Classificação da Série B 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Coritiba
|57
|33
|16
|9
|8
|34
|21
|13
|2º
|Chapecoense
|54
|33
|16
|6
|11
|47
|32
|15
|3º
|Criciúma
|54
|33
|15
|9
|9
|43
|30
|13
|4º
|Remo
|54
|33
|14
|12
|7
|42
|32
|10
|5º
|Novorizontino
|54
|33
|14
|12
|7
|36
|27
|9
|6º
|Goiás
|52
|33
|14
|10
|9
|37
|32
|5
|7º
|Athletico-PR
|50
|33
|14
|8
|11
|45
|42
|3
|8º
|Cuiabá
|50
|33
|13
|11
|9
|40
|37
|3
|9º
|CRB
|48
|33
|14
|6
|13
|39
|34
|5
|10º
|Atlético-GO
|48
|33
|12
|12
|9
|36
|33
|3
|11º
|Avaí
|45
|33
|11
|12
|10
|41
|35
|6
|12º
|Vila Nova
|43
|33
|11
|10
|12
|32
|34
|-2
|13º
|Operário
|42
|33
|11
|9
|13
|34
|37
|-3
|14º
|América-MG
|38
|33
|10
|8
|15
|35
|40
|-5
|15º
|Athletic
|37
|33
|10
|7
|16
|38
|47
|-9
|16º
|Ferroviária
|37
|32
|8
|13
|11
|36
|42
|-6
|17º
|Volta Redonda
|34
|33
|8
|10
|15
|23
|36
|-13
|18º
|Botafogo-SP
|34
|33
|8
|10
|15
|29
|49
|-20
|19º
|Amazonas
|32
|33
|7
|11
|15
|33
|48
|-15
|20º
|Paysandu
|26
|32
|5
|11
|16
|28
|40
|-12
Confira a agenda de jogos da 34ª rodada
Sexta-feira (24/10)
- Novorizontino x Botafogo-SP (19h00)
- Cuiabá x Remo (21h35)
Sábado (25/10)
- Volta Redonda x Coritiba (16h00)
- Athletic x América-MG (16h00)
- Paysandu x Avaí (18h30)
- Criciúma x Goiás (20h30)
Domingo (26/10)
- CRB x Atlético-GO (16h00)
- Vila Nova x Ferroviária (18h30)
Segunda-feira (27/10)
- Chapecoense x Operário (19h00)
- Athletico-PR x Amazonas (21h30)