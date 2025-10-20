Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa ficou no empate no Atletiba e segue na liderança, de maneira isolada. Quatro clubes que brigam pelo acesso possuem a mesma pontuação

A Série B 2025 está cada vez mais próxima do final e a disputa pelo acesso segue acirrada. 7 clubes seguem com chances reais de conquistarem o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.

O Coritiba ficou no 0 a 0 em clássico contra o Athletico-PR e segue na liderança da competição, enquanto o Furacão está em sétimo lugar, se distanciando do G-4.

Quatro clubes estão empatados em pontos. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino, primeiro time fora do G-4, possuem 54 pontos, mas estão separados pelos critérios de desempate.

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1º Coritiba 57 33 16 9 8 34 21 13 2º Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15 3º Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 13 4º Remo 54 33 14 12 7 42 32 10 5º Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 9 6º Goiás 52 33 14 10 9 37 32 5 7º Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3 8º Cuiabá 50 33 13 11 9 40 37 3 9º CRB 48 33 14 6 13 39 34 5 10º Atlético-GO 48 33 12 12 9 36 33 3 11º Avaí 45 33 11 12 10 41 35 6 12º Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2 13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3 14º América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5 15º Athletic 37 33 10 7 16 38 47 -9 16º Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6 17º Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13 18º Botafogo-SP 34 33 8 10 15 29 49 -20 19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15 20º Paysandu 26 32 5 11 16 28 40 -12

Confira a agenda de jogos da 34ª rodada

Sexta-feira (24/10)

Novorizontino x Botafogo-SP (19h00)

Cuiabá x Remo (21h35)

Sábado (25/10)

Volta Redonda x Coritiba (16h00)

Athletic x América-MG (16h00)

Paysandu x Avaí (18h30)

Criciúma x Goiás (20h30)

Domingo (26/10)

CRB x Atlético-GO (16h00)

Vila Nova x Ferroviária (18h30)

Segunda-feira (27/10)