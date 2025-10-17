fechar
CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra seleções europeias; veja possíveis adversárias

Brasil jogará contra duas seleções da Europa em março nos Estados Unidos, duelo serão os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 17/10/2025 às 17:06 | Atualizado em 17/10/2025 às 17:10
Espanha x Brasil, amistoso em março de 2024
Espanha x Brasil, amistoso em março de 2024 - Rafael Ribeiro / CBF

Seleção Brasileira enfrentará seleções europeias nos dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.

No anúncio das partidas contra Senegal, no dia 15 de novembro, e Tunísia, no dia 18 do mesmo mês, a CBF informou que "Após esses confrontos, a Seleção Brasileira segue o planejamento até a Copa do Mundo e, em março de 2026, enfrentará seleções europeias".

As seleções que serão de fato as adversárias do Brasil ainda não foram oficialmente divulgadas, mas, de acordo com apuração da ESPN, a França está praticamente acertada e fará ao menos um dos amistosos do Brasil que devem acontecer nos Estados Unidos, mais precisamente em Boston e em uma cidade da Flórida (Tampa, Miami ou Orlando).

Ainda segundo a ESPN, a probabilidade maior é que a segunda adversária seja a Croácia, mas existem contatos com HolandaPortugal e também os Estados Unidos, este último menos provável uma vez que a ideia, como afirma a própria CBF, é enfrentar seleções da Europa.

Um detalhe importante é que todas as seleções acima citadas têm seus uniformes produzidos pela Nike, que produz também todo o material esportivo da Seleção Brasileira, ainda de acordo com a publicação da ESPN, a empresa norte-americana pretende utilizar os amistosos como uma "peça publicitária".

Coincidentemente, em março é quando a Nike costuma lançar seus uniformes de seleções e também é a data prevista de lançamento de acordo com o site FootyHeadlines.

