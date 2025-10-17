CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra seleções europeias; veja possíveis adversárias
Brasil jogará contra duas seleções da Europa em março nos Estados Unidos, duelo serão os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026
Por
Victor Peixoto
Publicado em 17/10/2025 às 17:06
| Atualizado em 17/10/2025 às 17:10
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Seleção Brasileira enfrentará seleções europeias nos dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.
No anúncio das partidas contra Senegal, no dia 15 de novembro, e Tunísia, no dia 18 do mesmo mês, a CBF informou que "Após esses confrontos, a Seleção Brasileira segue o planejamento até a Copa do Mundo e, em março de 2026, enfrentará seleções europeias".
As seleções que serão de fato as adversárias do Brasil ainda não foram oficialmente divulgadas, mas, de acordo com apuração da ESPN, a França está praticamente acertada e fará ao menos um dos amistosos do Brasil que devem acontecer nos Estados Unidos, mais precisamente em Boston e em uma cidade da Flórida (Tampa, Miami ou Orlando).
Ainda segundo a ESPN, a probabilidade maior é que a segunda adversária seja a Croácia, mas existem contatos com Holanda, Portugal e também os Estados Unidos, este último menos provável uma vez que a ideia, como afirma a própria CBF, é enfrentar seleções da Europa.
Um detalhe importante é que todas as seleções acima citadas têm seus uniformes produzidos pela Nike, que produz também todo o material esportivo da Seleção Brasileira, ainda de acordo com a publicação da ESPN, a empresa norte-americana pretende utilizar os amistosos como uma "peça publicitária".
Coincidentemente, em março é quando a Nike costuma lançar seus uniformes de seleções e também é a data prevista de lançamento de acordo com o site FootyHeadlines.