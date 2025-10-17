CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra seleções europeias; veja possíveis adversárias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasil jogará contra duas seleções da Europa em março nos Estados Unidos, duelo serão os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira enfrentará seleções europeias nos dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.

No anúncio das partidas contra Senegal, no dia 15 de novembro, e Tunísia, no dia 18 do mesmo mês, a CBF informou que "Após esses confrontos, a Seleção Brasileira segue o planejamento até a Copa do Mundo e, em março de 2026, enfrentará seleções europeias".

As seleções que serão de fato as adversárias do Brasil ainda não foram oficialmente divulgadas, mas, de acordo com apuração da ESPN, a França está praticamente acertada e fará ao menos um dos amistosos do Brasil que devem acontecer nos Estados Unidos, mais precisamente em Boston e em uma cidade da Flórida (Tampa, Miami ou Orlando).

Ainda segundo a ESPN, a probabilidade maior é que a segunda adversária seja a Croácia, mas existem contatos com Holanda, Portugal e também os Estados Unidos, este último menos provável uma vez que a ideia, como afirma a própria CBF, é enfrentar seleções da Europa.

Um detalhe importante é que todas as seleções acima citadas têm seus uniformes produzidos pela Nike, que produz também todo o material esportivo da Seleção Brasileira, ainda de acordo com a publicação da ESPN, a empresa norte-americana pretende utilizar os amistosos como uma "peça publicitária".

Coincidentemente, em março é quando a Nike costuma lançar seus uniformes de seleções e também é a data prevista de lançamento de acordo com o site FootyHeadlines.