Brasil enfrentará França e Croácia nos últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo; afirma jornalista da ESPN

Em novembro, Seleção Brasileira enfrentará Senegal e Tunísia; duelo contra europeus será em março de 2026, às "vésperas" da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já sabe quais serão seus últimos adversários antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.

Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a CBF definiu que os amistosos de março de 2026 serão contra França e Croácia, confirmando o que o próprio havia afirmado nas últimas semanas, quando colocou as duas seleções ao lado de Holanda e Portugal como possibilidades de adversários do Brasil.

Ambas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos, sendo a primeira delas em Boston, em Massachusetts, e a outra em uma cidade da Flórida (Tampa, Orlando ou Miami).

O anúncio oficial ainda não foi divulgado pela entidade máxima do futebol brasileiro, mas Pedro Ivo tem sido bastante assertivo em suas apurações tendo trazido em primeira mão as informações quanto aos amistosos de novembro contra Tunísia e Senegal.

Um detalhe importante é que ambas as seleções acima citadas têm seus uniformes produzidos pela Nike, que produz também todo o material esportivo da Seleção Brasileira, e que pretende utilizar os amistosos como uma "peça publicitária".

Coincidentemente, em março é quando a Nike costuma lançar seus uniformes de seleções e também é a data prevista de lançamento de acordo com o site FootyHeadlines.

Amistosos contra França e Croácia serão os últimos antes da convocação para a Copa do Mundo 2026

Os confrontos contra as seleções europeias serão os mais importantes neste ciclo para a Copa que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Tal importância, no entanto, não se dá somente pelo fato de serem seleções europeias e carrascas do Brasil em Copas do Mundo, mas, sobretudo, por se tratarem das últimas partidas antes da convocação final para a Copa.

Depois de março, a Seleção Brasileira ainda terá a oportunidade de disputar outros dois amistosos, mas já com o grupo definido que irá buscar o Hexa, se não totalmente fechado, ao menos com até 35 nomes que deverão ser reduzidos para 23 ou 26 antes da estreia no mundial.

Histórico contra franceses é ruim, em Copas...

Brasil e França se enfrentaram em 16 oportunidades na história, com 7 vitórias brasileiras, 4 empates e 5 vitórias francesas.

No entanto, em se tratando de Copa do Mundo, foram quatro confrontos e o Brasil venceu a França em uma única oportunidade, por 5 x 2 em 1958, na semifinal da campanha do primeiro título conquistado na Suécia.

Dentre os empates, também está o 1 x 1 pelas quartas-de-final da Copa de 1986, onde a Seleção Brasileira acabou derrotada nos pênaltis por 4 x 3.

As outras duas partidas se deram na Final da Copa de 1998 e pelas quartas-de-final da Copa de 2006. Em ambas, Zidane foi fundamental nas vitórias francesas respectivamente por 3 x 0 e 1 x 0.

Apesar da eliminação em 2022, Brasil nunca perdeu para a Croácia

É claro que a memória mais marcantes, e mais importante, de um Brasil x Croácia é a eliminação brasileira nos pênaltis após um empate em 1 x 1 na prorrogação na Copa do Mundo 2022, no Catar.

Embora estatisticamente se trate de um empate, a partida marcou uma das derrotas mais dolorosas do Brasil em Copas.

Em 90 minutos, no entanto, o Brasil nunca perdeu para a seleção croata. Foram cinco jogos, três vitórias brasileiras e dois empates.

Além do duelo de 2022, Brasil e Croácia se enfrentaram outras duas vezes pela Copa do Mundo, em 2006 e 2014, ambos com vitórias brasileiras, respectivamente por 1 x 0 e 3 x 1.