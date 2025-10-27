Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? Veja as datas e os adversários
A Seleção, comandada por Ancelotti, já tem seus próximos desafios definidos para esta Data Fifa de novembro e aguarda a divulgação da convocação.
A Seleção Brasileira já tem definidos os seus próximos desafios nesta Data Fifa de novembro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará dois amistosos na Europa como parte da preparação para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas e para os compromissos de 2026.
O primeiro confronto será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra).
Três dias depois, o Brasil volta a campo para enfrentar a Tunísia, no dia 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille (França).
Os amistosos servirão para Ancelotti observar novos nomes e ajustar o time antes das competições oficiais de 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A expectativa é de que a convocação reúna tanto atletas experientes quanto jovens promessas que vêm se destacando no futebol europeu.
Próxima convocação
A lista de convocados para esses amistosos será divulgada na próxima segunda-feira (3 de novembro), às 15h (de Brasília).
O anúncio será feito pelo técnico Carlo Ancelotti, com transmissão ao vivo pelo canal CBF TV, no YouTube.
O evento acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.