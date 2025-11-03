Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir ao vivo o anúncio de Carlo Ancelotti
Técnico italiano divulga nesta segunda-feira (3), às 15h, a lista para os amistosos contra Senegal e Tunísia, os últimos da temporada
A Seleção Brasileira volta a campo em novembro para encerrar o ano de 2025 com dois amistosos na Europa. Assim, o técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a lista de convocados para os jogos contra Senegal e Tunísia.
Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo
O anúncio da lista de convocados por Carlo Ancelotti acontece nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela CBF TV (YouTube) e pelo SporTV. A cerimônia será realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com a presença da imprensa e da comissão técnica.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
O Brasil encara Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres (Inglaterra), e a Tunísia no dia 18, em Lille (França). Esses serão os dois últimos compromissos da Seleção em 2025, dentro do planejamento para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.
- Senegal x Brasil – sexta-feira, 15 de novembro, às 16h (Brasília), em Londres (Inglaterra)
- Tunísia x Brasil – terça-feira, 18 de novembro, às 17h (Brasília), em Lille (França)
Copa do Mundo de 2026
Ancelotti deve aproveitar essa convocação para observar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, reduzindo as dúvidas na montagem do elenco para o Mundial. Na última lista, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, apenas quatro atletas do Brasil foram chamados: Hugo Souza (Corinthians), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco) e Fabrício Bruno (Cruzeiro).
Naqueles jogos, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 e perdeu para o Japão por 3 a 2, em duelos disputados na Ásia.
A comissão técnica projeta chegar aos amistosos de março de 2026, contra França e Croácia, com o grupo praticamente definido, deixando poucas vagas abertas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.
O Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções, espalhado por três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. A competição terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho.
Resumo da convocação da Seleção Brasileira:
- Data e horário: segunda-feira, 3 de novembro, às 15h (Brasília)
- Onde assistir: CBF TV (YouTube) e SporTV
- Amistosos: Senegal (15/11, Londres) e Tunísia (18/11, Lille)