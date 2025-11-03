Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir ao vivo o anúncio de Carlo Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnico italiano divulga nesta segunda-feira (3), às 15h, a lista para os amistosos contra Senegal e Tunísia, os últimos da temporada

A Seleção Brasileira volta a campo em novembro para encerrar o ano de 2025 com dois amistosos na Europa. Assim, o técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a lista de convocados para os jogos contra Senegal e Tunísia.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo

O anúncio da lista de convocados por Carlo Ancelotti acontece nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela CBF TV (YouTube) e pelo SporTV. A cerimônia será realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com a presença da imprensa e da comissão técnica.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

O Brasil encara Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres (Inglaterra), e a Tunísia no dia 18, em Lille (França). Esses serão os dois últimos compromissos da Seleção em 2025, dentro do planejamento para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Senegal x Brasil – sexta-feira, 15 de novembro, às 16h (Brasília), em Londres (Inglaterra)

Tunísia x Brasil – terça-feira, 18 de novembro, às 17h (Brasília), em Lille (França)

Copa do Mundo de 2026

Ancelotti deve aproveitar essa convocação para observar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, reduzindo as dúvidas na montagem do elenco para o Mundial. Na última lista, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, apenas quatro atletas do Brasil foram chamados: Hugo Souza (Corinthians), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco) e Fabrício Bruno (Cruzeiro).

Naqueles jogos, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 e perdeu para o Japão por 3 a 2, em duelos disputados na Ásia.

A comissão técnica projeta chegar aos amistosos de março de 2026, contra França e Croácia, com o grupo praticamente definido, deixando poucas vagas abertas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.

O Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções, espalhado por três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. A competição terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho.

Resumo da convocação da Seleção Brasileira: