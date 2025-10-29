Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino: confira os grupos, as datas e o local da competição
As 48 seleções da Copa do Mundo Sub-17 jogam em 12 grupos; os dois melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata da competição.
A Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino de 2025 já tem data e local definidos. A competição será realizada entre 3 e 27 de novembro, no Catar.
Nesta edição, pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, todas já confirmadas. Além disso, a partir de 2025, a competição passa a ser anual, com todas as edições até 2029 garantidas no país.
Os jogos acontecerão na cidade de Al Rayyan, enquanto a grande final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.
As 48 equipes foram distribuídas em 12 grupos de quatro times, jogando entre si na fase de grupos. Os dois melhores de cada chave, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase de mata-mata.
Grupos para Copa do Mundo Sub-17
Grupo A
- Catar
- Itália
- África do Sul
- Bolívia
Grupo B
- Japão
- Marrocos
- Nova Caledônia
- Portugal
Grupo C
- Senegal
- Croácia
- Costa Rica
- Emirados Árabes Unidos
Grupo D
- Argentina
- Bélgica
- Tunísia
- Fiji
Grupo E
- Inglaterra
- Venezuela
- Haiti
- Egito
Grupo F
- México
- República da Coreia
- Côte d’Ivoire
- Suíça
Grupo G
- Alemanha
- Colômbia
- República Popular Democrática da Coreia
- El Salvador
Grupo H
- Brasil
- Honduras
- Indonésia
- Zâmbia
Grupo I
- Estados Unidos
- Burkina Faso
- Tadjiquistão
- Tchéquia
Grupo J
- Paraguai
- Uzbequistão
- Panamá
- Irlanda
Grupo K
- França
- Chile
- Canadá
- Uganda
Grupo L
- Mali
- Nova Zelândia
- Áustria
- Arábia Saudita
Copa do Mundo Sub-17
Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.
O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.