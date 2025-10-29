Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino: confira os grupos, as datas e o local da competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As 48 seleções da Copa do Mundo Sub-17 jogam em 12 grupos; os dois melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata da competição.

A Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino de 2025 já tem data e local definidos. A competição será realizada entre 3 e 27 de novembro, no Catar.

Nesta edição, pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, todas já confirmadas. Além disso, a partir de 2025, a competição passa a ser anual, com todas as edições até 2029 garantidas no país.

Os jogos acontecerão na cidade de Al Rayyan, enquanto a grande final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

As 48 equipes foram distribuídas em 12 grupos de quatro times, jogando entre si na fase de grupos. Os dois melhores de cada chave, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase de mata-mata.

Grupos para Copa do Mundo Sub-17

Grupo A

Catar

Itália

África do Sul

Bolívia

Grupo B

Japão

Marrocos

Nova Caledônia

Portugal

Grupo C

Senegal

Croácia

Costa Rica

Emirados Árabes Unidos

Grupo D

Argentina

Bélgica

Tunísia

Fiji

Grupo E

Inglaterra

Venezuela

Haiti

Egito

Grupo F

México

República da Coreia

Côte d’Ivoire

Suíça

Grupo G

Alemanha

Colômbia

República Popular Democrática da Coreia

El Salvador

Grupo H

Brasil

Honduras

Indonésia

Zâmbia

Grupo I

Estados Unidos

Burkina Faso

Tadjiquistão

Tchéquia

Grupo J

Paraguai

Uzbequistão

Panamá

Irlanda

Grupo K

França

Chile

Canadá

Uganda

Grupo L

Mali

Nova Zelândia

Áustria

Arábia Saudita

Copa do Mundo Sub-17

Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.

O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.