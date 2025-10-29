fechar
Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino: confira os grupos, as datas e o local da competição

As 48 seleções da Copa do Mundo Sub-17 jogam em 12 grupos; os dois melhores e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata da competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 15:33
Imagem da Seleção Brasileira Sub-17
Imagem da Seleção Brasileira Sub-17 - Nelson Terme/CBF

A Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Masculino de 2025 já tem data e local definidos. A competição será realizada entre 3 e 27 de novembro, no Catar.

Nesta edição, pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, todas já confirmadas. Além disso, a partir de 2025, a competição passa a ser anual, com todas as edições até 2029 garantidas no país.

Os jogos acontecerão na cidade de Al Rayyan, enquanto a grande final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

As 48 equipes foram distribuídas em 12 grupos de quatro times, jogando entre si na fase de grupos. Os dois melhores de cada chave, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase de mata-mata.

Grupos para Copa do Mundo Sub-17

Grupo A

  • Catar
  • Itália
  • África do Sul
  • Bolívia

Grupo B

  • Japão
  • Marrocos
  • Nova Caledônia
  • Portugal

Grupo C

  • Senegal
  • Croácia
  • Costa Rica
  • Emirados Árabes Unidos

Grupo D

  • Argentina
  • Bélgica
  • Tunísia
  • Fiji

Grupo E

  • Inglaterra
  • Venezuela
  • Haiti
  • Egito

Grupo F

  • México
  • República da Coreia
  • Côte d’Ivoire
  • Suíça

Grupo G

  • Alemanha
  • Colômbia
  • República Popular Democrática da Coreia
  • El Salvador

Grupo H

  • Brasil
  • Honduras
  • Indonésia
  • Zâmbia

Grupo I

  • Estados Unidos
  • Burkina Faso
  • Tadjiquistão
  • Tchéquia

Grupo J

  • Paraguai
  • Uzbequistão
  • Panamá
  • Irlanda

Grupo K

  • França
  • Chile
  • Canadá
  • Uganda

Grupo L

  • Mali
  • Nova Zelândia
  • Áustria
  • Arábia Saudita

Copa do Mundo Sub-17

Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.

O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.

