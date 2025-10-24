Copa do Mundo Feminina: Arena de Pernambuco recebe visita técnica da FIFA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A FIFA realizou nova visita técnica à Arena de Pernambuco nesta quinta (23), dando sequência aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina 2027.

A Arena de Pernambuco recebeu, nesta quinta-feira (23), mais uma visita técnica da FIFA. A entidade realizou uma vistoria em diversas áreas do estádio como parte dos preparativos para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. O grupo já havia visitado o local em maio deste ano.

Segundo a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Michele Collins, o momento é fundamental para assegurar uma entrega de alto nível ao público.

“Temos trabalhado em comum acordo com a FIFA para garantir uma experiência única em nosso estádio durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027.

Esse alinhamento é importante para que possamos caminhar com êxito e entregar um produto final com a excelência que Pernambuco tem a oferecer”, destacou.

Visita técnica da FIFA à Arena de Pernambuco nesta quinta-feira (23). - Divulgação

Compromisso com o esporte e projeção internacional

Michele Collins reforçou ainda o compromisso do Estado com o esporte e a projeção internacional de Pernambuco.

“Estamos trabalhando em parceria com a FIFA e com todas as áreas do Governo para que Pernambuco seja um dos grandes palcos dessa Copa do Mundo. A Arena está pronta para receber o mundo e mostrar o nosso potencial em organização, hospitalidade e paixão pelo futebol”, afirmou.

Durante a visita, estiveram presentes a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, além de representantes das secretarias estaduais da Casa Civil, de Projetos Estratégicos (SEPE) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

A comitiva, formada por 37 pessoas, percorreu todas as instalações do estádio junto à equipe técnica da Arena, incluindo vestiários, zona mista, cabines de imprensa, sistema de energia, tecnologia e áreas de hospitalidade.

O objetivo da vistoria foi alinhar ações e planejar os ajustes necessários para a realização dos jogos da Copa no Estado.

De acordo com a organização, novas visitas técnicas ocorrerão até a realização da competição, envolvendo todos os estádios que receberão partidas do Mundial Feminino de 2027.