Sport inicia tratativas para a operação do jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco

O acordo com empresa privada gerou críticas, mas o Leão da Ilha garante que preserva os direitos da torcida e não é venda de mando de campo.

A partida entre Sport e Flamengo, inicialmente marcada pela CBF para o dia 13 de novembro, agora será disputada no dia 15 de novembro, data em que o clube carioca completa 130 anos, às 18h30.

O clube pernambucano vendeu a operação do jogo contra o Flamengo para uma empresa privada por R$ 3 milhões líquidos e aumentou a presença da torcida visitante de 10% para 30%, nos setores norte inferior e superior.

O acordo, fechado em julho e confirmado apenas em 9 de novembro, tem gerado críticas, mas o clube garante que não se trata de venda de mando de campo, pois inclui cláusulas que protegem os direitos da torcida pernambucana.

Na manhã desta quarta-feira (22), a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Michele Collins, recebeu o presidente do Sport, Yuri Romão, para discutir os detalhes da partida.

Michele Collins, diretora-presidente da Arena de Pernambuco, e Yuri Romão, presidente do Sport Club do Recife - Divulgação

Tratativas durante o encontro

Entre os pontos discutidos estiveram logística, segurança, acesso ao estádio e operação do evento, garantindo uma experiência positiva para torcedores, atletas e profissionais envolvidos.

A expectativa é de casa cheia, com impacto não apenas esportivo, mas também econômico, beneficiando turismo, comércio e serviços na região.

“Esse alinhamento entre a Arena de Pernambuco e o clube é fundamental para o sucesso da partida.

Sabemos que será um evento grandioso, e nossa Arena está preparada para receber da melhor forma as duas grandes torcidas, preservando a paz e a harmonia que o futebol merece”, destacou a diretora-presidente Michele Collins.