Selecao brasileira | Notícia

Convocação da Seleção Brasileira: veja lista completa para jogos contra Senegal e Tunísia

Elenco comandado por Carlo Ancelotti disputará amistosos em Londres e Lille, na França. Partidas serão disputadas nos dias 15 e 18 de novembro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 15:00 | Atualizado em 03/11/2025 às 15:13
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - Reprodução: Rafael Ribeiro/ CBF

Na tarde desta segunda-feira (03), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou os 26 jogadores convocados para a Data FIFA de novembro.

A Amarelinha se reunirá na Europa para disputar amistosos contra Senegal, no dia 15 de novembro (sábado), no Emirates Stadium, em Londres, e Tunísia, no dia 18 de novembro (terça-feira), no Decathlon Stadium, em Lille.

Essa Data FIFA será a última de 2025. As duas partidas contra seleções africanas fazem parte da preparação da Seleção para a próxima Copa do Mundo.

Jogadores convocados para as partidas contra Senegal e Tunísia

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma)

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)

Próximas partidas da Seleção Brasileira

  • 15 de novembro (sábado) - Brasil x Senegal - Emirates Stadium (Londres - Inglaterra)
  • 18 de novembro (terça-feira) - Brasil x Tunísia - Decathlon Stadium (Lille - França)

