Site vaza possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com marca de Michael Jordan, camisa alternativa será azul, mas também terá tons escuros. Uniforme substitui polêmica camisa vermelha

O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi vazado nesta quinta-feira (06).

O site FootyHeadlines, portal especializado em divulgar novidades sobre os uniformes das principais equipes e seleções, divulgou a imagem da camisa alternativa.

A camisa é azul, o que não é novidade em um segundo uniforme da Seleção Brasileira. No entanto, a tonalidade será mais escura em relação ao modelo anterior, utilizado na Copa do Mundo de 2022.

Além disso, o uniforme terá uma marca especial da Jordan, linha especial da Nike, em parceria com a empresa do ídolo da NBA.

Uniforme substitui polêmico modelo vermelho

O segundo uniforme divulgado nesta quinta substitui o polêmico modelo vermelho que seria lançado pela CBF, desenvolvido sob a antiga administração da entidade.

Possível uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

No entanto, o modelo foi vetado pelo atual presidente, Samir Xaud, que solicitou a retirada dos uniformes, de maneira emergencial.

Anteriormente, a fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira já havia iniciado a produção de camisas vermelhas com detalhes em preto.