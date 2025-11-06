Site vaza possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
Em parceria com marca de Michael Jordan, camisa alternativa será azul, mas também terá tons escuros. Uniforme substitui polêmica camisa vermelha
O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi vazado nesta quinta-feira (06).
O site FootyHeadlines, portal especializado em divulgar novidades sobre os uniformes das principais equipes e seleções, divulgou a imagem da camisa alternativa.
A camisa é azul, o que não é novidade em um segundo uniforme da Seleção Brasileira. No entanto, a tonalidade será mais escura em relação ao modelo anterior, utilizado na Copa do Mundo de 2022.
Além disso, o uniforme terá uma marca especial da Jordan, linha especial da Nike, em parceria com a empresa do ídolo da NBA.
Uniforme substitui polêmico modelo vermelho
O segundo uniforme divulgado nesta quinta substitui o polêmico modelo vermelho que seria lançado pela CBF, desenvolvido sob a antiga administração da entidade.
No entanto, o modelo foi vetado pelo atual presidente, Samir Xaud, que solicitou a retirada dos uniformes, de maneira emergencial.
Anteriormente, a fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira já havia iniciado a produção de camisas vermelhas com detalhes em preto.