Selecao brasileira | Notícia

Site vaza possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com marca de Michael Jordan, camisa alternativa será azul, mas também terá tons escuros. Uniforme substitui polêmica camisa vermelha

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/11/2025 às 17:22
Possível camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Possível camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi vazado nesta quinta-feira (06).

O site FootyHeadlines, portal especializado em divulgar novidades sobre os uniformes das principais equipes e seleções, divulgou a imagem da camisa alternativa.

A camisa é azul, o que não é novidade em um segundo uniforme da Seleção Brasileira. No entanto, a tonalidade será mais escura em relação ao modelo anterior, utilizado na Copa do Mundo de 2022.

Além disso, o uniforme terá uma marca especial da Jordan, linha especial da Nike, em parceria com a empresa do ídolo da NBA.

Uniforme substitui polêmico modelo vermelho

O segundo uniforme divulgado nesta quinta substitui o polêmico modelo vermelho que seria lançado pela CBF, desenvolvido sob a antiga administração da entidade.

Reprodução/ FootyHeadlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

No entanto, o modelo foi vetado pelo atual presidente, Samir Xaud, que solicitou a retirada dos uniformes, de maneira emergencial.

Anteriormente, a fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira já havia iniciado a produção de camisas vermelhas com detalhes em preto.

