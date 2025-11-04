Brasil x Coreia do Norte no Mundial Sub-17: onde assistir ao vivo e horário
Brasil cresce no torneio e chega embalado às semifinais. Coreia do Norte vive grande fase e tem o ataque mais eficiente da competição.
O Brasil enfrenta Coreia do Norte nesta quarta-feira (5), às 12h30 (de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA, que está sendo realizada no Marrocos.
Como chegam as equipes?
O Brasil avançou às semifinais após uma campanha consistente. Na fase de grupos, venceu o Marrocos por 3 a 0, empatou com a Costa Rica em 1 a 1 e perdeu para a Itália por 4 a 3, terminando em segundo lugar no Grupo A.
No mata-mata, superou a China por 3 a 0 nas oitavas e eliminou o Canadá nas quartas por 5 a 4 nos pênaltis, com destaque para a goleira Ana Morgati, que garantiu a vaga em uma semifinal histórica para a seleção.
A Coreia do Norte chega em grande fase. Fez 9 pontos no Grupo B, vencendo México, Camarões e Holanda. Nos mata-matas, manteve o ritmo e goleou Marrocos por 6 a 1 nas oitavas e Japão por 5 a 1 nas quartas, mostrando o ataque mais eficiente da competição.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta quarta-feira (05), entre Brasil e Coreia do Norte, contará com transmissão ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube.
Ficha de jogo
- Data: 5 de novembro
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico, Rabat, Marrocos
- Rodada: semifinal
- Onde assistir: Cazé TV
Prováveis escalações
Brasil
Ana Morgati; Marina, Andreyna e Allyne; Dulce Maria, Julia Pereira, Julia Faria e Gi Iseppe; Maria, Kaylane e Evelin. Técnica: Rilany Silva
Coréia do Norte
Kim Son Gyong; Yun Ji A, Ryu Jin Ju, Kim Su Rim; Ri Kyong Im, Ri UI Gyong, Eh Chong Gum e Pak Rye Yong; Yu Jong Hyang e Kim Won Sim. Técnico: Pak Song Jin