Selecao brasileira | Notícia

CBF planeja renovar contrato de Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030

Comandante italiano possui contrato com a Seleção Brasileira até o término da Copa do Mundo de 2026. Entidade quer antecipar tratativas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 17:27
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - Reprodução: Rafael Ribeiro/ CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), planeja iniciar as conversas para a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti.

O atual vínculo do comandante italiano é válido até a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornal O Globo, a entidade quer manter o treinador independente do resultado do Mundial.

Ancelotti confirmou desejo de permanecer no cargo

Ancelotti declarou publicamente que tem o desejo de permanecer no cargo. As negociações devem ser comandadas pelo presidente da CBF, Samir Xaud, além do diretor Gustavo Feijó.

Sim, queria treinar a seleção brasileira (desde 2023). Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial. Eu assinei o contrato de um ano. Depois da Copa do Mundo, está tudo aberto. Creio que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano.

Não tenho problema, se a CBF quiser seguir. Não há problema. Como disse, estou muito contente aqui, minha família também está contente. Podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir. Seria legal (ficar até 2030), declarou o treinador, em entrevista à ESPN.

Dentro de campo, a Seleção Brasileira se prepara para encarar o Japão. O confronto será nesta terça-feira (14), às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

A Amarelinha chega com moral após golear a Coreia do Sul, pelo placar de 5 a 0, com dois gols de Rodrygo e Estêvão, além de gol de Vini Jr.

