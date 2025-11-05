Ancelotti x Oswaldo de Oliveira: Entenda a polêmica entre os treinadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declarações promovidas pelo treinador brasileiro no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), constrangeram o comandante da Seleção

Uma declaração polêmica tomou conta do noticiário esportivo nesta semana. Na 2ª edição do Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF), evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, falas dos ex-treinadores Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão causaram grande repercussão.

Na ocasião, ambos criticaram a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, o que causou constrangimento a Carlo Ancelotti, comandante da Seleção, que também estava no palco.

Primeiramente, Leão subiu ao palco para receber uma placa das mãos do próprio "Carletto". Em seguida, o ex-treinador discursou e afirmou que "não suportava treinadores estrangeiros no futebol brasileiro".

"Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui...

Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião", declarou Leão.

Oswaldo pede volta de treinador brasileiro para a Seleção

Oswaldo de Oliveira também discursou no evento, onde afirmou torcer para um título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, mas ressaltou que "quer ver um brasileiro" no comando da Amarelinha após o final da competição.

"Tomara que nós cheguemos a ter os treinadores brasileiros brilhando e dirigindo clubes. Isso quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem. Que volte um brasileiro", declarou Oswaldo.

As declarações causaram polêmica. A alta cúpula da CBF classificou as falas como "deselegantes e desnecessárias". Ancelotti teria ficado incomodado com os comentários dos treinadores, segundo a ESPN.

Além disso, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF), repudiou os comentários de Oswaldo sobre treinadores estrangeiros.

"A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria", declarou Oswaldo.