fechar
Brasileirao | Notícia

Brasileirão 2025: chances de rebaixamento atualizadas para Fortaleza, Santos e Vitória

Cinco equipes à beira do Z-4 possuem mais de 50% de chances de serem rebaixadas à Série B. Na última rodada, apenas o Juventude conquistou a vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/11/2025 às 12:59
Imagem de taça do Brasileirão
Imagem de taça do Brasileirão - Lívia Villas Boas/CBF

O Campeonato Brasileiro se aproxima de seu final e a competição segue acirrada. Palmeiras e Flamengo lutam ponto a ponto pelo título.

No entanto, outra disputa também movimenta a competição. A luta contra o rebaixamento está extremamente indefinida e pode ter várias mudanças até a última rodada.

Lanterninha da competição, o Sport possui apenas 17 pontos. O clube pernambucano possui praticamente 100% de chances de ser rebaixado à Série B.

O Fortaleza ficou no empate contra o Grêmio, por 2 a 2, e está na vice-lanterna, com 30 pontos conquistados, mas possui um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira (12), às 20h30 (Horário de Brasília). O Leão do Pici possui 92,6% de chances de rebaixamento, conforme números divulgados pela UFMG.

Completam o Z-4 o Juventude, com 76,8% de chances de queda, e o Santos, que possui 59,4% de possibilidades. O Vitória também está na briga para não cair. O time baiano possui 51,9% de chances de ser rebaixado ao final da competição.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chances de rebaixamento à Série B

  • Sport - 100.000%
  • Fortaleza - 92.6%
  • Juventude - 76.8%
  • Santos - 59.4%
  • Vitória - 51.9%
  • Internacional - 16.9%
  • Grêmio - 1.7%

Próximos jogos da Série A

  • 12/11 - Atlético-MG x Fortaleza (Jogo Atrasado)
  • 15/11 - Sport x Flamengo (Jogo Atrasado)
  • 15/11 - Santos x Palmeiras (Jogo Atrasado)

Leia também

Transmissão Corinthians x Ceará ao vivo online grátis? confira onde assistir
Campeonato Brasileiro

Transmissão Corinthians x Ceará ao vivo online grátis? confira onde assistir
Neymar 'some', Santos reage no fim, mas Flamengo vence e acirra briga pelo topo do Brasileiro
brasileirão

Neymar 'some', Santos reage no fim, mas Flamengo vence e acirra briga pelo topo do Brasileiro

Compartilhe

Tags