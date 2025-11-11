Brasileirão 2025: chances de rebaixamento atualizadas para Fortaleza, Santos e Vitória
Cinco equipes à beira do Z-4 possuem mais de 50% de chances de serem rebaixadas à Série B. Na última rodada, apenas o Juventude conquistou a vitória
O Campeonato Brasileiro se aproxima de seu final e a competição segue acirrada. Palmeiras e Flamengo lutam ponto a ponto pelo título.
No entanto, outra disputa também movimenta a competição. A luta contra o rebaixamento está extremamente indefinida e pode ter várias mudanças até a última rodada.
Lanterninha da competição, o Sport possui apenas 17 pontos. O clube pernambucano possui praticamente 100% de chances de ser rebaixado à Série B.
O Fortaleza ficou no empate contra o Grêmio, por 2 a 2, e está na vice-lanterna, com 30 pontos conquistados, mas possui um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira (12), às 20h30 (Horário de Brasília). O Leão do Pici possui 92,6% de chances de rebaixamento, conforme números divulgados pela UFMG.
Completam o Z-4 o Juventude, com 76,8% de chances de queda, e o Santos, que possui 59,4% de possibilidades. O Vitória também está na briga para não cair. O time baiano possui 51,9% de chances de ser rebaixado ao final da competição.
Chances de rebaixamento à Série B
- Sport - 100.000%
- Fortaleza - 92.6%
- Juventude - 76.8%
- Santos - 59.4%
- Vitória - 51.9%
- Internacional - 16.9%
- Grêmio - 1.7%
Próximos jogos da Série A
- 12/11 - Atlético-MG x Fortaleza (Jogo Atrasado)
- 15/11 - Sport x Flamengo (Jogo Atrasado)
- 15/11 - Santos x Palmeiras (Jogo Atrasado)