Brasileirão 2025: chances de rebaixamento atualizadas para Fortaleza, Santos e Vitória

Cinco equipes à beira do Z-4 possuem mais de 50% de chances de serem rebaixadas à Série B. Na última rodada, apenas o Juventude conquistou a vitória

O Campeonato Brasileiro se aproxima de seu final e a competição segue acirrada. Palmeiras e Flamengo lutam ponto a ponto pelo título.

No entanto, outra disputa também movimenta a competição. A luta contra o rebaixamento está extremamente indefinida e pode ter várias mudanças até a última rodada.

Lanterninha da competição, o Sport possui apenas 17 pontos. O clube pernambucano possui praticamente 100% de chances de ser rebaixado à Série B.

O Fortaleza ficou no empate contra o Grêmio, por 2 a 2, e está na vice-lanterna, com 30 pontos conquistados, mas possui um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira (12), às 20h30 (Horário de Brasília). O Leão do Pici possui 92,6% de chances de rebaixamento, conforme números divulgados pela UFMG.

Completam o Z-4 o Juventude, com 76,8% de chances de queda, e o Santos, que possui 59,4% de possibilidades. O Vitória também está na briga para não cair. O time baiano possui 51,9% de chances de ser rebaixado ao final da competição.

Chances de rebaixamento à Série B

Sport - 100.000%



Fortaleza - 92.6%



Juventude - 76.8%



Santos - 59.4%



Vitória - 51.9%



Internacional - 16.9%



Grêmio - 1.7%

