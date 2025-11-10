Tabela da Copa do Mundo Sub-17 2025: veja a classificação completa de todos os grupos
Pela primeira vez na história da competição, o campeonato conta com 48 seleções, em um formato ampliado e inédito para a categoria.
Entre os dias 3 e 27 de novembro de 2025, o Catar recebe a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, marcando a 20ª edição do torneio.
Conforme o novo regulamento, as equipes foram divididas em 12 grupos com quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros lugares.
No histórico da competição, a Nigéria é a maior campeã, com cinco títulos conquistados. O Brasil vem logo atrás, com quatro troféus, enquanto a Alemanha defende o título após vencer a edição anterior.
Tabela da primeira fase da Copa do Mundo sub-17 2025
Grupo A
- Itália – 9 pts
- África do Sul – 5 pts
- Catar – 2 pts
- Bolívia – 0 pts
Grupo B
- Japão – 7 pts
- Portugal – 6 pts
- Marrocos – 3 pts
- Nova Caledônia – 1 pt
Grupo C
- Croácia – 7 pts
- Senegal – 7 pts
- Costa Rica – 1 pt
- Emirados Árabes Unidos – 1 pt
Grupo D
- Argentina – 9 pts
- Bélgica – 6 pts
- Tunísia – 3 pts
- Fiji – 0 pts
Grupo E
- Egito – 4 pts
- Venezuela – 4 pts
- Inglaterra – 3 pts
- Haiti – 0 pts
Grupo F
- Suíça – 4 pts
- Coreia do Sul – 4 pts
- México – 3 pts
- Costa do Marfim – 0 pts
Grupo G
- Coreia do Norte – 4 pts
- Alemanha – 2 pts
- Colômbia – 2 pts
- El Salvador – 1 pt
Grupo H
- Brasil – 6 pts
- Zâmbia – 6 pts
- Indonésia – 0 pts
- Honduras – 0 pts
Grupo I
- Estados Unidos – 6 pts
- Tchéquia – 3 pts
- Burkina Faso – 3 pts
- Tadjiquistão – 0 pts
Grupo J
- Paraguai – 3 pts
- Irlanda – 3 pts
- Uzbequistão – 3 pts
- Panamá – 0 pts
Grupo K
- França – 4 pts
- Canadá – 4 pts
- Uganda – 1 pt
- Chile – 1 pt
Grupo L
- Áustria – 6 pts
- Mali – 3 pts
- Arábia Saudita – 0 pts
- Nova Zelândia – 0 pts