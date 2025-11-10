Tabela da Copa do Mundo Sub-17 2025: veja a classificação completa de todos os grupos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez na história da competição, o campeonato conta com 48 seleções, em um formato ampliado e inédito para a categoria.

Entre os dias 3 e 27 de novembro de 2025, o Catar recebe a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, marcando a 20ª edição do torneio.

Conforme o novo regulamento, as equipes foram divididas em 12 grupos com quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros lugares.

No histórico da competição, a Nigéria é a maior campeã, com cinco títulos conquistados. O Brasil vem logo atrás, com quatro troféus, enquanto a Alemanha defende o título após vencer a edição anterior.

Tabela da primeira fase da Copa do Mundo sub-17 2025

Grupo A

Itália – 9 pts África do Sul – 5 pts Catar – 2 pts Bolívia – 0 pts

Grupo B

Japão – 7 pts Portugal – 6 pts Marrocos – 3 pts Nova Caledônia – 1 pt

Grupo C

Croácia – 7 pts Senegal – 7 pts Costa Rica – 1 pt Emirados Árabes Unidos – 1 pt

Grupo D

Argentina – 9 pts Bélgica – 6 pts Tunísia – 3 pts Fiji – 0 pts

Grupo E

Egito – 4 pts Venezuela – 4 pts Inglaterra – 3 pts Haiti – 0 pts

Grupo F

Suíça – 4 pts Coreia do Sul – 4 pts México – 3 pts Costa do Marfim – 0 pts

Grupo G

Coreia do Norte – 4 pts Alemanha – 2 pts Colômbia – 2 pts El Salvador – 1 pt

Grupo H

Brasil – 6 pts Zâmbia – 6 pts Indonésia – 0 pts Honduras – 0 pts

Grupo I

Estados Unidos – 6 pts Tchéquia – 3 pts Burkina Faso – 3 pts Tadjiquistão – 0 pts

Grupo J

Paraguai – 3 pts Irlanda – 3 pts Uzbequistão – 3 pts Panamá – 0 pts

Grupo K

França – 4 pts Canadá – 4 pts Uganda – 1 pt Chile – 1 pt

Grupo L