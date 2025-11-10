fechar
Tabela da Copa do Mundo Sub-17 2025: veja a classificação completa de todos os grupos

Pela primeira vez na história da competição, o campeonato conta com 48 seleções, em um formato ampliado e inédito para a categoria.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/11/2025 às 16:36
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar - Nelson Terme/CBF

Entre os dias 3 e 27 de novembro de 2025, o Catar recebe a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, marcando a 20ª edição do torneio.

Pela primeira vez na história da competição, o campeonato contará com 48 seleções, em um formato ampliado e inédito para a categoria.

Conforme o novo regulamento, as equipes foram divididas em 12 grupos com quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros lugares.

No histórico da competição, a Nigéria é a maior campeã, com cinco títulos conquistados. O Brasil vem logo atrás, com quatro troféus, enquanto a Alemanha defende o título após vencer a edição anterior.

Tabela da primeira fase da Copa do Mundo sub-17 2025

Grupo A

  1. Itália – 9 pts
  2. África do Sul – 5 pts
  3. Catar – 2 pts
  4. Bolívia – 0 pts

Grupo B

  1. Japão – 7 pts
  2. Portugal – 6 pts
  3. Marrocos – 3 pts
  4. Nova Caledônia – 1 pt

Grupo C

  1. Croácia – 7 pts
  2. Senegal – 7 pts
  3. Costa Rica – 1 pt
  4. Emirados Árabes Unidos – 1 pt

Grupo D

  1. Argentina – 9 pts
  2. Bélgica – 6 pts
  3. Tunísia – 3 pts
  4. Fiji – 0 pts

Grupo E

  1. Egito – 4 pts
  2. Venezuela – 4 pts
  3. Inglaterra – 3 pts
  4. Haiti – 0 pts

Grupo F

  1. Suíça – 4 pts
  2. Coreia do Sul – 4 pts
  3. México – 3 pts
  4. Costa do Marfim – 0 pts

Grupo G

  1. Coreia do Norte – 4 pts
  2. Alemanha – 2 pts
  3. Colômbia – 2 pts
  4. El Salvador – 1 pt

Grupo H

  1. Brasil – 6 pts
  2. Zâmbia – 6 pts
  3. Indonésia – 0 pts
  4. Honduras – 0 pts

Grupo I

  1. Estados Unidos – 6 pts
  2. Tchéquia – 3 pts
  3. Burkina Faso – 3 pts
  4. Tadjiquistão – 0 pts

Grupo J

  1. Paraguai – 3 pts
  2. Irlanda – 3 pts
  3. Uzbequistão – 3 pts
  4. Panamá – 0 pts

Grupo K

  1. França – 4 pts
  2. Canadá – 4 pts
  3. Uganda – 1 pt
  4. Chile – 1 pt

Grupo L

  1. Áustria – 6 pts
  2. Mali – 3 pts
  3. Arábia Saudita – 0 pts
  4. Nova Zelândia – 0 pts

