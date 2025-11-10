Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção Brasileira busca liderança do Grupo H nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), em Doha; confira detalhes da partida

Brasil e Zâmbia se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), no Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Qatar, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17.

A Seleção Brasileira chega embalada após duas goleadas: 7 a 0 sobre Honduras na estreia e 4 a 0 contra a Indonésia.

O time soma seis pontos e lidera o grupo pelo saldo de gols, com +11, à frente da Zâmbia, que tem o mesmo número de pontos e saldo +5.

Como chegam as equipes

O Brasil garantiu a classificação antecipada às oitavas de final com duas vitórias convincentes e uma das melhores campanhas da fase de grupos.

Com 11 gols marcados e nenhum sofrido, o time do técnico Phelipe Leal mostra força ofensiva e equilíbrio defensivo.

Assim como o Brasil, a Zâmbia já está garantida no mata-mata e disputa a liderança do grupo para definir o adversário da próxima fase.

Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo

A partida entre Zâmbia e Brasil Sub-17 terá transmissão ao vivo e com imagens pelo SporTV (tv fechada), no streaming do Prime Video e da Fifa+, e no YouTube da CazéTV.



Possível escalação do Brasil para o confronto

João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan;



Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec);



Ruan Pablo, Dell e Kayque.

Ficha do confronto

Competição : Copa do Mundo Sub-17 – 3ª rodada do Grupo H



: Copa do Mundo Sub-17 – 3ª rodada do Grupo H Local : Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, Doha (Qatar)



: Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, Doha (Qatar) Data e horário : Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, às 11h45min (de Brasília)



: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, às 11h45min (de Brasília) Transmissão: SporTV, Prime Video, Fifa+ e CazéTV (YouTube)

