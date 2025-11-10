fechar
Selecao brasileira | Notícia

Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17

Seleção Brasileira busca liderança do Grupo H nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), em Doha; confira detalhes da partida

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 11:08
Imagem do confronto entre Brasil e Indonésia pela Copa do Mundo sub-17
Imagem do confronto entre Brasil e Indonésia pela Copa do Mundo sub-17 - Nelson Terme/CBF

Brasil e Zâmbia se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), no Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Qatar, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17.

A Seleção Brasileira chega embalada após duas goleadas: 7 a 0 sobre Honduras na estreia e 4 a 0 contra a Indonésia.

O time soma seis pontos e lidera o grupo pelo saldo de gols, com +11, à frente da Zâmbia, que tem o mesmo número de pontos e saldo +5.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Brasil garantiu a classificação antecipada às oitavas de final com duas vitórias convincentes e uma das melhores campanhas da fase de grupos.

Com 11 gols marcados e nenhum sofrido, o time do técnico Phelipe Leal mostra força ofensiva e equilíbrio defensivo.

Assim como o Brasil, a Zâmbia já está garantida no mata-mata e disputa a liderança do grupo para definir o adversário da próxima fase.

Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo

A partida entre Zâmbia e Brasil Sub-17 terá transmissão ao vivo e com imagens pelo SporTV (tv fechada), no streaming do Prime Video e da Fifa+, e no YouTube da CazéTV.

Possível escalação do Brasil para o confronto

  • João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan;
  • Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec);
  • Ruan Pablo, Dell e Kayque.

Ficha do confronto

  • Competição: Copa do Mundo Sub-17 – 3ª rodada do Grupo H
  • Local: Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, Doha (Qatar)
  • Data e horário: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, às 11h45min (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV, Prime Video, Fifa+ e CazéTV (YouTube)

SELEÇÃO SUB-17 REALIZA TREINO NA ACADEMIA EM DOHA

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Duelo paulista

Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Náutico encaminha as permanências do técnico Hélio dos Anjos e mais um jogador
Brasileirão

Náutico encaminha as permanências do técnico Hélio dos Anjos e mais um jogador

Compartilhe

Tags