Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17
Seleção Brasileira busca liderança do Grupo H nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), em Doha; confira detalhes da partida
Brasil e Zâmbia se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 11h45min (de Brasília), no Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Qatar, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17.
A Seleção Brasileira chega embalada após duas goleadas: 7 a 0 sobre Honduras na estreia e 4 a 0 contra a Indonésia.
O time soma seis pontos e lidera o grupo pelo saldo de gols, com +11, à frente da Zâmbia, que tem o mesmo número de pontos e saldo +5.
Como chegam as equipes
O Brasil garantiu a classificação antecipada às oitavas de final com duas vitórias convincentes e uma das melhores campanhas da fase de grupos.
Com 11 gols marcados e nenhum sofrido, o time do técnico Phelipe Leal mostra força ofensiva e equilíbrio defensivo.
Assim como o Brasil, a Zâmbia já está garantida no mata-mata e disputa a liderança do grupo para definir o adversário da próxima fase.
Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo
A partida entre Zâmbia e Brasil Sub-17 terá transmissão ao vivo e com imagens pelo SporTV (tv fechada), no streaming do Prime Video e da Fifa+, e no YouTube da CazéTV.
Possível escalação do Brasil para o confronto
- João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan;
- Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec);
- Ruan Pablo, Dell e Kayque.
Ficha do confronto
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 – 3ª rodada do Grupo H
- Local: Campo nº 4 do complexo esportivo Aspire Zone, Doha (Qatar)
- Data e horário: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, às 11h45min (de Brasília)
- Transmissão: SporTV, Prime Video, Fifa+ e CazéTV (YouTube)
SELEÇÃO SUB-17 REALIZA TREINO NA ACADEMIA EM DOHA