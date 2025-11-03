Quando começa o Mundial Sub-17? Confira datas, locais e grupos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Até hoje, 19 edições foram realizadas. A Alemanha é a atual campeã, enquanto a Nigéria continua como maior vencedora, com cinco títulos ao todo.

A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 começa nesta segunda-feira (03), em Doha, no Catar, e vai até 27 de novembro, com oito partidas programadas para o primeiro dia.

Esta edição é histórica, pois passou a reunir 48 seleções, divididas em 12 grupos, o dobro do número de times das edições anteriores. O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Todos os 104 jogos serão disputados no complexo Aspire Zone, em Doha, que possui 2,5 km² de área, com a final marcada para o Estádio Internacional Khalifa, palco de seis partidas da Copa do Mundo de 2022.

A partir de 2025, a FIFA passará a realizar o Mundial Sub-17 anualmente, antes a competição acontecia a cada dois anos.

Grupos para Copa do Mundo Sub-17

Grupo A

Catar

Itália

África do Sul

Bolívia

Grupo B

Japão

Marrocos

Nova Caledônia

Portugal

Grupo C

Senegal

Croácia

Costa Rica

Emirados Árabes Unidos

Grupo D

Argentina

Bélgica

Tunísia

Fiji

Grupo E

Inglaterra

Venezuela

Haiti

Egito

Grupo F

México

República da Coreia

Côte d’Ivoire

Suíça

Grupo G

Alemanha

Colômbia

República Popular Democrática da Coreia

El Salvador

Grupo H

Brasil

Honduras

Indonésia

Zâmbia

Grupo I

Estados Unidos

Burkina Faso

Tadjiquistão

Tchéquia

Grupo J

Paraguai

Uzbequistão

Panamá

Irlanda

Grupo K

França

Chile

Canadá

Uganda

Grupo L

Mali

Nova Zelândia

Áustria

Arábia Saudita

Copa do Mundo Sub-17

Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.

O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.