Quando começa o Mundial Sub-17? Confira datas, locais e grupos
Até hoje, 19 edições foram realizadas. A Alemanha é a atual campeã, enquanto a Nigéria continua como maior vencedora, com cinco títulos ao todo.
A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 começa nesta segunda-feira (03), em Doha, no Catar, e vai até 27 de novembro, com oito partidas programadas para o primeiro dia.
Esta edição é histórica, pois passou a reunir 48 seleções, divididas em 12 grupos, o dobro do número de times das edições anteriores. O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.
Todos os 104 jogos serão disputados no complexo Aspire Zone, em Doha, que possui 2,5 km² de área, com a final marcada para o Estádio Internacional Khalifa, palco de seis partidas da Copa do Mundo de 2022.
A partir de 2025, a FIFA passará a realizar o Mundial Sub-17 anualmente, antes a competição acontecia a cada dois anos.
Grupos para Copa do Mundo Sub-17
Grupo A
- Catar
- Itália
- África do Sul
- Bolívia
Grupo B
- Japão
- Marrocos
- Nova Caledônia
- Portugal
Grupo C
- Senegal
- Croácia
- Costa Rica
- Emirados Árabes Unidos
Grupo D
- Argentina
- Bélgica
- Tunísia
- Fiji
Grupo E
- Inglaterra
- Venezuela
- Haiti
- Egito
Grupo F
- México
- República da Coreia
- Côte d’Ivoire
- Suíça
Grupo G
- Alemanha
- Colômbia
- República Popular Democrática da Coreia
- El Salvador
Grupo H
- Brasil
- Honduras
- Indonésia
- Zâmbia
Grupo I
- Estados Unidos
- Burkina Faso
- Tadjiquistão
- Tchéquia
Grupo J
- Paraguai
- Uzbequistão
- Panamá
- Irlanda
Grupo K
- França
- Chile
- Canadá
- Uganda
Grupo L
- Mali
- Nova Zelândia
- Áustria
- Arábia Saudita
Copa do Mundo Sub-17
Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.
O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.