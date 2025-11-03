fechar
Quando começa o Mundial Sub-17? Confira datas, locais e grupos

Até hoje, 19 edições foram realizadas. A Alemanha é a atual campeã, enquanto a Nigéria continua como maior vencedora, com cinco títulos ao todo.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 14:24
Seleção brasileira Sub-17
Seleção brasileira Sub-17 - Nelson Terme/CBF

A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 começa nesta segunda-feira (03), em Doha, no Catar, e vai até 27 de novembro, com oito partidas programadas para o primeiro dia.

Esta edição é histórica, pois passou a reunir 48 seleções, divididas em 12 grupos, o dobro do número de times das edições anteriores. O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Todos os 104 jogos serão disputados no complexo Aspire Zone, em Doha, que possui 2,5 km² de área, com a final marcada para o Estádio Internacional Khalifa, palco de seis partidas da Copa do Mundo de 2022.

A partir de 2025, a FIFA passará a realizar o Mundial Sub-17 anualmente, antes a competição acontecia a cada dois anos.

Grupos para Copa do Mundo Sub-17

Grupo A

  • Catar
  • Itália
  • África do Sul
  • Bolívia

Grupo B

  • Japão
  • Marrocos
  • Nova Caledônia
  • Portugal

Grupo C

  • Senegal
  • Croácia
  • Costa Rica
  • Emirados Árabes Unidos

Grupo D

  • Argentina
  • Bélgica
  • Tunísia
  • Fiji

Grupo E

  • Inglaterra
  • Venezuela
  • Haiti
  • Egito

Grupo F

  • México
  • República da Coreia
  • Côte d’Ivoire
  • Suíça

Grupo G

  • Alemanha
  • Colômbia
  • República Popular Democrática da Coreia
  • El Salvador

Grupo H

  • Brasil
  • Honduras
  • Indonésia
  • Zâmbia

Grupo I

  • Estados Unidos
  • Burkina Faso
  • Tadjiquistão
  • Tchéquia

Grupo J

  • Paraguai
  • Uzbequistão
  • Panamá
  • Irlanda

Grupo K

  • França
  • Chile
  • Canadá
  • Uganda

Grupo L

  • Mali
  • Nova Zelândia
  • Áustria
  • Arábia Saudita

Copa do Mundo Sub-17

Até hoje, 19 edições foram realizadas, sendo a primeira em 1985. A atual campeã é a Alemanha, que volta para defender o título em 2025. A maior campeã é a Nigéria, com cinco troféus.

O Brasil se garantiu na Copa do Mundo sub-17 2025 pela campanha no Sul-Americano. A seleção é a segunda maior vencedora da competição com quatro conquistas, alcançadas em 1997, 1999, 2003 e 2019.

