Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Verdão quer ampliar vantagem na liderança na disputa pelo título do Flamengo e Leão quer garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores
Mirassol e Palmeiras encerram a 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 neste domingo (09/11), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Maião.
O Leão Caipira conseguiu quer se manter no G4, mas chega para o confronto em uma sequência de dois jogos seguidos sem vitória. Atualmente, ocupa a quarta colocação com 56 pontos.
Escalação do Mirassol: Walter; Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Shaylon e Negueba; Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
O Verdão vem de três pontos importantes contra o Santos. Com o resultado, abriu vantagem na liderança - alviverde chegou aos 68 pontos, três a frente do Flamengo na ponta da tabela.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Andreas Pereira; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online
Os torcedores só podem assistir o jogo internet. Isso porque o confronto tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. A plataforma de streaming é paga, mas tem como ver de graça.
Nesse caso, os interessados devem nunca ter tido os dados registrados. Só assim para assinar por 30 dias de teste gratuito. Depois do prazo, o serviço custa R$ 166,80/ano ou R$ 19,90/mês.
- 1. Acesse o aplicativo ou site pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login, assine o plano disponível ou a opção de teste.
- 3. Busque pela partida na aba de transmissões ao vivo.
Vídeo: Resultado de Mirassol x Palmeiras em tempo real
No vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, somente em áudio. GeTV e CazéTV, que possui os direitos no YouTube, exibem outra partida na rodada.
Ficha técnica - Mirassol x Palmeiras:
- Competição: Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
- Data: Domingo, 09 de novembro de 2025
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP).
- Transmissão: Amazon Prime Video.