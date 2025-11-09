Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Verdão quer ampliar vantagem na liderança na disputa pelo título do Flamengo e Leão quer garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Mirassol e Palmeiras encerram a 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025 neste domingo (09/11), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Maião.

O Leão Caipira conseguiu quer se manter no G4, mas chega para o confronto em uma sequência de dois jogos seguidos sem vitória. Atualmente, ocupa a quarta colocação com 56 pontos.

Escalação do Mirassol: Walter; Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Shaylon e Negueba; Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

O Verdão vem de três pontos importantes contra o Santos. Com o resultado, abriu vantagem na liderança - alviverde chegou aos 68 pontos, três a frente do Flamengo na ponta da tabela.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Andreas Pereira; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, em jogo pela Série A 2025 - Cesar Greco/Palmeiras

Transmissão Mirassol x Palmeiras ao vivo online

Os torcedores só podem assistir o jogo internet. Isso porque o confronto tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. A plataforma de streaming é paga, mas tem como ver de graça.

Nesse caso, os interessados devem nunca ter tido os dados registrados. Só assim para assinar por 30 dias de teste gratuito. Depois do prazo, o serviço custa R$ 166,80/ano ou R$ 19,90/mês.

1. Acesse o aplicativo ou site pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.

2. Faça login, assine o plano disponível ou a opção de teste.

3. Busque pela partida na aba de transmissões ao vivo.

Vídeo: Resultado de Mirassol x Palmeiras em tempo real

No vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, somente em áudio. GeTV e CazéTV, que possui os direitos no YouTube, exibem outra partida na rodada.

Ficha técnica - Mirassol x Palmeiras: