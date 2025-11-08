Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
Cruzmaltino tenta encerrar jejum de vitórias e se aproximar da zona de vaga para a Libertadores, enquanto o Alviverde busca sair do Z-4
O Vasco da Gama recebe o Juventude neste sábado (08/11), às 18h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos: a equipe carioca ainda sonha com vaga na Libertadores 2026, enquanto o time gaúcho luta contra o rebaixamento.
No retrospecto, o Verdão leva vantagem. Em 25 jogos, nove vitórias, cinco derrotas e 11 empates. No encontro mais recente, pelo 1° turno, o time de Caxias do Sul venceu por 2 a 0.
O Cruzmaltino chega de derrotas seguidas - São Paulo (2 a 0) e Botafogo (3 a 0). Com 42 pontos, ocupa o 9° lugar e precisa vencer para se aproximar do G6 - 10 pontos atrás do Bahia.
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Alviverde amarga a 18ª colocação, com 29 pontos. Os comandados de Thiago Carpini precisam reagir para reduzir a distância de cinco pontos para o Vitória, primeiro clube fora do Z4.
Escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Sam, Wilker Ángel, Igor Formiga; Peixoto, Caíque, Marcelo Hermes, Rafael Bilu; Lucas Fernandes e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online
O confronto tem transmissão ao vivo do SporTV, televisão fechada, e do Premiere, pay-per-view. Para assistir online, o torcedor pode recorrer ao Globoplay, streaming da TV Globo.
A plataforma disponibiliza as imagens dos dois canais citados. No entanto, é preciso ter uma assinatura ativa - sem opção gratuita porque o jogo não tem cobetura da televisão aberta.
- 1. Acesse o site ou aplicativo do Globoplay (Android ou iOS);
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja preços aqui);
- 3. Escolha o plano Globoplay + Canais ao Vivo ou Globoplay + Premiere;
- 4. Finalize o cadastro e o pagamento;
- 5. Após a confirmação, busque pela programação do SporTV ou Premiere.
Vídeo: resultado de Vasco x Juventude em tempo real
Os interessados podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas só em áudio. O GeTV e a CazéTV, que exibem alguns confrontos, exibem outros duelos da rodada neste fim de semana.
Ficha técnica – Vasco x Juventude
- Competição: Campeonato Brasileiro - 33ª rodada.
- Data: Sábado, 8 de novembro de 2025.
- Hora: 18h (horário de Brasília).
- Local: São Januário – Rio de Janeiro (RJ).
- Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.