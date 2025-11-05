fechar
Sport | Notícia

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real

Lanterna e vice-lanterna se enfrentam nesta quarta (5), às 19h, na Ilha do Retiro, em duelo direto contra o rebaixamento na 32ª rodada da Série A

Por Thiago Seabra Publicado em 05/11/2025 às 11:36
Imagem do atacante Derik Lacerda, do Sport, em ação pelo Campeonato Brasileiro da Série A
Imagem do atacante Derik Lacerda, do Sport, em ação pelo Campeonato Brasileiro da Série A - Paulo Paiva / Sport Recife

Clique aqui e escute a matéria

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vivem situação delicada na tabela e encaram o confronto como decisivo na luta contra o rebaixamento.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o clube rubro-negro está praticamente rebaixado, com 99.97% de chances de cair para a Série B.

Transmissão de Sport x Juventude em tempo real

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão em tempo real do jogo através da Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro, disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.

Como chegam as equipes

Sport

O Leão vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e ocupa a lanterna do campeonato, com 17 pontos.

O time pernambucano é o mais ameaçado de rebaixamento e tenta, diante da torcida, uma reação para evitar a queda precoce.

Juventude

O time gaúcho também perdeu na última rodada — 2 a 0 para o Palmeiras, em Caxias do Sul —, mas ainda mantém esperanças de escapar da queda.

Com 26 pontos, o Juventude está na vice-lanterna e aposta nos retornos de Marcos Paulo, Jadson e Gabriel Taliari, que cumpriram suspensão.

O atacante Gilberto, autor dos dois gols no duelo do primeiro turno, é desfalque por lesão.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Sport (Técnico: César Lucena)

  • Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.

Juventude (Técnico: Thiago Carpini)

  • Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A – 32ª rodada
  • Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)
  • Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
  • Rádio: Rádio Jornal – Escrete de Ouro (YouTube e app JC PE)

Sport terá parte dos direitos econômicos de Riquelme, que está próximo do Botafogo

Leia também

Jorginho reafirma título do Flamengo em 87 e diz: "todo respeito ao Sport, mas sou Santa"
Entrevista

Jorginho reafirma título do Flamengo em 87 e diz: "todo respeito ao Sport, mas sou Santa"
CPI do Crime Organizado: o que esperar da comissão que será criada após a crise no Rio
CPI do Crime Organizado

CPI do Crime Organizado: o que esperar da comissão que será criada após a crise no Rio

Compartilhe

Tags