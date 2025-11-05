Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
Lanterna e vice-lanterna se enfrentam nesta quarta (5), às 19h, na Ilha do Retiro, em duelo direto contra o rebaixamento na 32ª rodada da Série A
Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes vivem situação delicada na tabela e encaram o confronto como decisivo na luta contra o rebaixamento.
De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o clube rubro-negro está praticamente rebaixado, com 99.97% de chances de cair para a Série B.
Transmissão de Sport x Juventude em tempo real
Os torcedores poderão acompanhar a transmissão em tempo real do jogo através da Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro, disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.
Como chegam as equipes
Sport
O Leão vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e ocupa a lanterna do campeonato, com 17 pontos.
O time pernambucano é o mais ameaçado de rebaixamento e tenta, diante da torcida, uma reação para evitar a queda precoce.
Juventude
O time gaúcho também perdeu na última rodada — 2 a 0 para o Palmeiras, em Caxias do Sul —, mas ainda mantém esperanças de escapar da queda.
Com 26 pontos, o Juventude está na vice-lanterna e aposta nos retornos de Marcos Paulo, Jadson e Gabriel Taliari, que cumpriram suspensão.
O atacante Gilberto, autor dos dois gols no duelo do primeiro turno, é desfalque por lesão.
Prováveis escalações
Sport (Técnico: César Lucena)
- Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.
Juventude (Técnico: Thiago Carpini)
- Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica do confronto
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A – 32ª rodada
- Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)
- Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
- Rádio: Rádio Jornal – Escrete de Ouro (YouTube e app JC PE)
