Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025

Verdão tenta abrir vantagem na liderança em relação ao Flamengo e Peixe sair da zona de rebaixamento após ser ultrapassado pelo Vitória

O clássico Palmeiras x Santos promete fortes emoções nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

No duelo, há um tabu incômodo para o Alvinegro Praiano: venceu apenas uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio. Além disso, perdeu as duas últimas vezes que enfrentou o rival.

22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)

07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)

O Verdão entra em campo com 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas na liderança pelo critério de vitórias. Mesmo se perder, o time não sai da liderança. Case ganhe, abre três de vantagem.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López - Cesar Greco/Palmeiras

Do outro lado, o Peixe não vence há três rodadas e entrou na zona de rebaixamento, com 33 pontos. O triunfo do Vitória sobre o Internacional empurrou o clube para o 17º lugar.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Neymar é desfalque do Santos contra o Palmeiras - Raul Baretta/Santos

Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online

Na internet, o jogo pode ser visto pelo Globoplay. Isso porque a plataforma de streaming da TV Globo dá acesso às imagens da transmissão do SporTV, TV fechada, e Premiere, pay-per-view.

Entrentanto, para assistir ao duelo, é necessário ter assinatura ativa no Globoplay + Canais ao Vivo ou no Globoplay + Premiere. Não dá para acompanhar de graça nos canais.

1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).

2. Clique em " Entrar " ou " Assine já ";



" ou " "; 3. Escolha o plano ( veja as opções disponíveis );



); 4. Finalize o cadastro e pagamento;



5. Após a confirmação, busque por SporTV ou Premiere e assista.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Santos em tempo real

Através do vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, em áudio. GeTV e CazéTV, que possui os direitos no YouTube, não passam este jogo na rodada.

Ficha técnica – Palmeiras x Santos: