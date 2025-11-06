Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025
Verdão tenta abrir vantagem na liderança em relação ao Flamengo e Peixe sair da zona de rebaixamento após ser ultrapassado pelo Vitória
O clássico Palmeiras x Santos promete fortes emoções nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
No duelo, há um tabu incômodo para o Alvinegro Praiano: venceu apenas uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio. Além disso, perdeu as duas últimas vezes que enfrentou o rival.
- 22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)
- 07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)
O Verdão entra em campo com 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas na liderança pelo critério de vitórias. Mesmo se perder, o time não sai da liderança. Case ganhe, abre três de vantagem.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Do outro lado, o Peixe não vence há três rodadas e entrou na zona de rebaixamento, com 33 pontos. O triunfo do Vitória sobre o Internacional empurrou o clube para o 17º lugar.
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online
Na internet, o jogo pode ser visto pelo Globoplay. Isso porque a plataforma de streaming da TV Globo dá acesso às imagens da transmissão do SporTV, TV fechada, e Premiere, pay-per-view.
Entrentanto, para assistir ao duelo, é necessário ter assinatura ativa no Globoplay + Canais ao Vivo ou no Globoplay + Premiere. Não dá para acompanhar de graça nos canais.
- 1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já";
- 3. Escolha o plano (veja as opções disponíveis);
- 4. Finalize o cadastro e pagamento;
- 5. Após a confirmação, busque por SporTV ou Premiere e assista.
Vídeo: Resultado de Palmeiras x Santos em tempo real
Através do vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, em áudio. GeTV e CazéTV, que possui os direitos no YouTube, não passam este jogo na rodada.
Ficha técnica – Palmeiras x Santos:
- Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
- Data: Quinta-feira, 6 de novembro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)
- Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.
- Árbitro: Raphael Claus (SP).
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP).
- Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP).
- Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).
- VAR: Wagner Reway (SC).