fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025

Verdão tenta abrir vantagem na liderança em relação ao Flamengo e Peixe sair da zona de rebaixamento após ser ultrapassado pelo Vitória

Por Robert Sarmento Publicado em 06/11/2025 às 19:17
Show de luzes em jogo do Palmeiras na Allianz Parque
Show de luzes em jogo do Palmeiras na Allianz Parque - Cesar Greco/Palmeiras

O clássico Palmeiras x Santos promete fortes emoções nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

No duelo, há um tabu incômodo para o Alvinegro Praiano: venceu apenas uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio. Além disso, perdeu as duas últimas vezes que enfrentou o rival.

  • 22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)
  • 07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)

O Verdão entra em campo com 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas na liderança pelo critério de vitórias. Mesmo se perder, o time não sai da liderança. Case ganhe, abre três de vantagem.

Leia Também

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López - Cesar Greco/Palmeiras

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Do outro lado, o Peixe não vence há três rodadas e entrou na zona de rebaixamento, com 33 pontos. O triunfo do Vitória sobre o Internacional empurrou o clube para o 17º lugar.

Leia Também

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Raul Baretta/Santos
Neymar é desfalque do Santos contra o Palmeiras - Raul Baretta/Santos

Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online

Na internet, o jogo pode ser visto pelo Globoplay. Isso porque a plataforma de streaming da TV Globo dá acesso às imagens da transmissão do SporTV, TV fechada, e Premiere, pay-per-view.

Entrentanto, para assistir ao duelo, é necessário ter assinatura ativa no Globoplay + Canais ao Vivo ou no Globoplay + Premiere. Não dá para acompanhar de graça nos canais.

  • 1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).
  • 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já";
  • 3. Escolha o plano (veja as opções disponíveis);
  • 4. Finalize o cadastro e pagamento;
  • 5. Após a confirmação, busque por SporTV ou Premiere e assista.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Santos em tempo real

Através do vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, em áudio. GeTV e CazéTV, que possui os direitos no YouTube, não passam este jogo na rodada.

Ficha técnica – Palmeiras x Santos:

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
  • Data: Quinta-feira, 6 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)
  • Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.
  • Árbitro: Raphael Claus (SP).
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP).
  • Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP).
  • Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).
  • VAR: Wagner Reway (SC).

Leia também

Neymar joga hoje (06/11)? Não! Entenda o porquê não enfrenta o Palmeiras pela Série A 2025
escalação

Neymar joga hoje (06/11)? Não! Entenda o porquê não enfrenta o Palmeiras pela Série A 2025
Ingressos final da Libertadores 2025 do Palmeiras: veja como comprar para o setor exclusivo
Palmeiras ingressos Libertadores

Ingressos final da Libertadores 2025 do Palmeiras: veja como comprar para o setor exclusivo

Compartilhe

Tags