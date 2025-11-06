Ingressos final da Libertadores 2025 do Palmeiras: veja como comprar para o setor exclusivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Alviverde iniciou a venda das entradas para a área do Estádio Monumental de Lima, no Peru, destinada só para os torcedores palmeirenses presentes

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (05/11), o cronograma de venda de ingressos para a final da Libertadores 2025, com prioridade para sócios, que será disputada contra o Flamengo.

A decisão será no dia 29 de novembro, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Os sócios-torcedores terão prioridade para o setor destinado à torcida palestrina.

Chaveamento completo do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Cronograma dos ingressos do Palmeiras

Os ingressos já estão disponíveis no site libertadores.eleventickets.com. Caso não se esgotem, a Conmebol discutirá com o clube como e quando serão colocados novamente à venda.

Cada sócio poderá adquirir um ingresso, disponibilizados em QR Code no aplicativo "Final Libertadores 2025" - ainda não disponível. O acesso será liberado 72 horas antes do duelo decisivo.

O valor do ingresso, válido para o setor Categoria 3 Sul, é de 95 dólares (mais de R$ 500). Os bilhetes para a Categoria 1 Oeste e Categoria 2 Leste também começaram a ser comercializados.

Estes dois setores, localizados no centro do estádio, são mistos. O Verdão disponibiliza pacotes de viagens através de palmeirasviagens.com.br, com parcelas em até 5x no cartão de crédito.

1ª Pré-venda

Início: 06/11/2025 – 10h às 13h

Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)



Sócios do Plano Diamante



Associados do clube de qualquer plano Avanti (com exceção do Verde)



Proprietários de cadeiras cativas no Allianz Parque



Sócios do Interior que estão nos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior ou Prata

2ª Pré-venda

Início: 06/11/2025 – 13h01 às 16h

Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)



Sócios do Plano Platina



Sócios do Plano Especial – Sócio do Interior

3ª Pré-venda

Início: 06/11/2025 – 16h01 às 09h59 do dia 07/11



Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)



Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início: 07/11/2025 – 10h às 13h

Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)



Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início: 07/11/2025 – 13h01 às 16h



Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))



Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda

Início: 07/11/2025 – 16h01 às 23h59



Todos os sócios

No dia do jogo, o torcedor deverá apresentar:

Documento físico com CPF vinculado ao ingresso;



Aplicativo instalado com o QR Code aberto.

As equipes brasileiras buscam o quarto título da principal competição de clubes de futebol da América do Sul. Nos últimos seis anos, Mengão e Verdão ganharam a taça internacional duas vezes.

1. Acesse o site libertadores.eleventickets.com;

2. Selecione a opção “Cadastro/Login Sócio Palmeiras”;



3. Preencha os dados pessoais solicitados para cadastro no site libertadores.eleventickets.com;



4. Após o cadastro, o sistema mostrará o setor disponível para compra;



5. Cada torcedor pode adquirir somente um ingresso por CPF;



6. O pagamento deve ser efetuado via cartão de crédito ou PIX.

Pacotes de viagens para o sócio-torcedor

> Pacote com traslado para o jogo e ingresso

Ingresso para o jogo no setor Categoria 3 Sul;



Traslado ponto de encontro previamente determinado em Lima (PER);



Seguro viagem;



Acompanhamento de guia durante o período do jogo.

Valor por pessoa: R$ 1.855,00 (Avanti) | R$ 2.015,00 (demais torcedores)

> Pacote com hospedagem – 2 noites (28 a 30 de novembro)

2 noites de hospedagem com café da manhã em Lima (PER);



Ingresso para o jogo no setor Categoria 3 Sul;



Traslado hotel/estádio/hotel;



Seguro viagem;



Acompanhamento de guia durante o período de jogo.

Valor por pessoa em quarto triplo a compartir: R$ 5.551,00 (Avanti) | R$ 5.985,00 (demais torcedores)



Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 6.480,00 (Avanti) | R$ 6.985,00 (demais torcedores)



Valor por pessoa em quarto individual: R$ 10.250,00 (Avanti) | R$ 11.050,00 (demais torcedores)



*Parcelamento em até 5x no cartão de crédito

> Pacote completo com 2 noites – (28 a 30 de novembro)

Passagem aérea ida e volta (Guarulhos – Lima – Guarulhos);



2 noites de hospedagem com café da manhã em Lima (PER);



Ingresso para o jogo no setor Categoria 3 Sul;



Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;



Traslado hotel/estádio/hotel;



Seguro viagem;



Acompanhamento de guia durante o período de jogo.

Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 17.190,00 (Avanti) | R$ 18.530,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto individual: R$ 20.136,00 (Avanti) | R$ 21.705,00 (demais torcedores)



*Parcelamento em até 5x no cartão de crédito

> Pacote completo com 2 noites – SKY (28 a 30 de novembro)

Passagem aérea ida e volta (Guarulhos – Lima – Guarulhos);

2 noites de hospedagem com café da manhã em Lima (PER);

Ingresso para o jogo no setor Categoria 3 Sul;



Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;



Traslado hotel/estádio/hotel;



Seguro viagem;



Acompanhamento de guia durante o período de jogo.

Valor por pessoa em quarto triplo a compartir: R$ 12.170,00 (Avanti) | R$ 13.116,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 12.880,00 (Avanti) | R$ 13.880,00 (demais torcedores)



Valor por pessoa em quarto individual: R$ 18.855,00 (Avanti) | R$ 17.090,00 (demais torcedores)



*Parcelamento em até 5x no cartão de crédito