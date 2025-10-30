Basta o Palmeiras vencer a LDU para estar na final da Libertadores 2025? Qualquer placar não é suficiente! Veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Verdão enfrenta a LDU nesta quarta-feira (30/10), no Allianz Parque, e tem que reverter aderrota por 3 a 0 em Quito para chegar à final da competição

O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quarta-feira (30/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025.

A equipe comandada por Abel Ferreira busca uma virada histórica para alcançar mais uma final continental. No duelo de ida, disputado em Quito, o Verdão foi derrotado por 3 a 0.

O resultado que deixou o time em situação complicada na luta pelo tetracampeonato. Mesmo com a ampla desvantagem, o treinador português aposta na pressão alta desde o início.

O que o Palmeiras precisa para eliminar a LDU?

Para avançar à final contra o Flamengo, que superou o Racing-ARG na noite da quarta-feira (30/10), o Verdão precisa vencer por quatro ou mais gols dentro dos 90 minutos.

Se o Alviverde ganhar por três gols de diferença, indenpendente do placar, conforme o regulamento oficial, a decisão da vaga será definida nos pênaltis. Não haverá prorrogação.

Ou seja: uma vitória simples não é suficiente. Mesmo que o Palmeiras vença por 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 2, o time será eliminado, pois a LDU leva a vantagem no agregado de 3 a 0.

O jogo único que vale o título está marcado para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O campeão vao receber US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões).

Ficha do jogo: Palmeiras x LDU

Competição : Libertadores 2025 – semifinal (jogo de volta)



: Libertadores 2025 – semifinal (jogo de volta) Data : Quinta-feira, 30 de outubro de 2025.

: Quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Hora : 21h30 (horário de Brasília).



: 21h30 (horário de Brasília). Local: Allianz Parque – São Paulo (SP).