Quantos gols o Palmeiras precisa se classificar? Veja regulamento oficial da Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão busca virada histórica contra a LDU para enfrentar o FLamengo na final da competição, marcada para o Monumental de Lima, no Peru

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para enfrentar a LDU pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025.

O técnico Abel Ferreira aposta na intensidade, ou seja, na pressão alta desde o início para superar o sistema defensivo. O treinador conta com o retorno do Piquerez e com Aníbal Moreno.

No confronto de ida, disputado na altitude de Quito, o time equatoriano venceu por 3 a 0, resultado que deixou o Verdão em situação delicada na busca pela tetracampeonato da competição.

O que o Palmeiras precisa para se classificar?

Agora, o time comandado pelo português precisa de uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por quatro ou mais gols para avançar diretamente à final.

Desde que o novo estádio foi inaugurado, em 2014, o Alviverde construiu um histórico respeitável no torneio jogando em casa, com mais de 75% de aproveitamento como mandante.

Caso consiga a classificação, o adversário no dia 29 de setembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, vai ser o Flamengo. O Mengão empatou com o RacinG-ARG e garantiu a vaga.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, atento ao jogo - Cesar Greco/Palmeiras

Restrospecto entre Palmeiras e LDU em São Paulo

De acordo com os dados do site especializado OGol.com, Palmeiras e LDU se enfrentaram apenas três vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do time equatoriano e um triunfo brasileiro.

No território paulista, o retrospecto mostra que os clubes jogam única vez em São Paulo. Na ocasião, os mandantens venceram por 2 a 0 por esse mesmo torneio internacional em abril de 2009.

Ficha do jogo: Palmeiras x LDU