Quantos gols o Palmeiras precisa se classificar? Veja regulamento oficial da Libertadores 2025
Verdão busca virada histórica contra a LDU para enfrentar o FLamengo na final da competição, marcada para o Monumental de Lima, no Peru
O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para enfrentar a LDU pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025.
O técnico Abel Ferreira aposta na intensidade, ou seja, na pressão alta desde o início para superar o sistema defensivo. O treinador conta com o retorno do Piquerez e com Aníbal Moreno.
No confronto de ida, disputado na altitude de Quito, o time equatoriano venceu por 3 a 0, resultado que deixou o Verdão em situação delicada na busca pela tetracampeonato da competição.
O que o Palmeiras precisa para se classificar?
Agora, o time comandado pelo português precisa de uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por quatro ou mais gols para avançar diretamente à final.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Desde que o novo estádio foi inaugurado, em 2014, o Alviverde construiu um histórico respeitável no torneio jogando em casa, com mais de 75% de aproveitamento como mandante.
Caso consiga a classificação, o adversário no dia 29 de setembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, vai ser o Flamengo. O Mengão empatou com o RacinG-ARG e garantiu a vaga.
Restrospecto entre Palmeiras e LDU em São Paulo
De acordo com os dados do site especializado OGol.com, Palmeiras e LDU se enfrentaram apenas três vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do time equatoriano e um triunfo brasileiro.
No território paulista, o retrospecto mostra que os clubes jogam única vez em São Paulo. Na ocasião, os mandantens venceram por 2 a 0 por esse mesmo torneio internacional em abril de 2009.
Ficha do jogo: Palmeiras x LDU
- Competição: Libertadores 2025 – semifinal (jogo de volta)
- Data: Quinta-feira, 30 de outubro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Allianz Parque – São Paulo (SP).