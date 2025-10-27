Final da Libertadores 2025 será no Monumental de Lima: veja data, ingressos e mais detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Por causa das tensões políticas e sociais no Peru, a Conmebol avaliou a alterar a sede jogo; Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU disputam as vagas

Definições! A Conmebol confirmou oficialmente que a final da Libertadores 2025 está mesmo marcada para o Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro (sábado).

A capital peruana vai ser o palco da decisão mais importante do futebol sul-americano pela segunda vez na história - mesmo local onde o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, em 2019.

O Mengão disputa uma das semifinais contra o Racing e tem vantagem do empate para conseguir a vaga. Do outro lado chaveamento, estão Palmeiras e LDU. O time equatoriano fez 3 a 0 na ida.

Racing x Flamengo:



Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.

- Maracanã. 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindo.



Palmeiras x LDU:

LDU 3 x 0 Palmeiras - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

- Estádio Rodrigo Paz Delgado. 30/10 - 21h30 - Palmeiras x LDU - Allianz Parque.

Final da Libertadores 2025 seria em Brasília?

Os protestos desde que o Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte, no dia 10 de outubro, por "incapacidade moral", fez a entidade cogitar a mudança de sede, por questões de segurança.

A casa do Club Universitario tem capacidade atual para 80 mil torcedores, sendo o maior do país. A candidatura da cidade ganhou a concorrência de Brasília (Brasil) e Montevidéu (Uruguai).

Todas as finais únicas da Libertadores:

Será a sétima edição em jogo-único. Lima se torna a segunda a repetir o status de sede, algo que até então só havia acontecido com o Rio de Janeiro, em 2020 e 2023, ambas no Maracanã.

2019 - Flamengo 2 x 1 River Plate - (Monumental de Lima).

2020 - Palmeiras 1 x 0 Santos - (Maracanã, Rio de Janeiro).



2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo - (Centenário, Montevidéu).

2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR - (Monumental de Guayaquil).



2023 - Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - (Maracanã, Rio de Janeiro).



2024 - Botafogo 3 x 1 Atlético-MG - (Monumental de Núñez, Buenos Aires).



2025 - Racing ou Flamengo x LDU ou Palmeiras - (Monumental de Lima, Peru).

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Pré-inscrições para comprar de ingressos

Os interessados podem fazer as pré-inscrições para ingressos até a quarta-feira, dia 30 de outubro, às 23h59 (horário de Brasíia), através do site libertadores.eleventickets (veja aqui).

Essa etapa garante prioridade para a compra dos bilhetes assim que houver a abertura das vendas. Com base em 2024, disputada em Buenos Aires, os preços variaram entre R$ 290 e R$ 8.700.

Ficha técnica da final da Libertadores 2025: