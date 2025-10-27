Final da Libertadores 2025 será no Monumental de Lima: veja data, ingressos e mais detalhes
Por causa das tensões políticas e sociais no Peru, a Conmebol avaliou a alterar a sede jogo; Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU disputam as vagas
Definições! A Conmebol confirmou oficialmente que a final da Libertadores 2025 está mesmo marcada para o Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro (sábado).
A capital peruana vai ser o palco da decisão mais importante do futebol sul-americano pela segunda vez na história - mesmo local onde o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, em 2019.
O Mengão disputa uma das semifinais contra o Racing e tem vantagem do empate para conseguir a vaga. Do outro lado chaveamento, estão Palmeiras e LDU. O time equatoriano fez 3 a 0 na ida.
Racing x Flamengo:
- Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
- 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindo.
Palmeiras x LDU:
- LDU 3 x 0 Palmeiras - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- 30/10 - 21h30 - Palmeiras x LDU - Allianz Parque.
Final da Libertadores 2025 seria em Brasília?
Os protestos desde que o Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte, no dia 10 de outubro, por "incapacidade moral", fez a entidade cogitar a mudança de sede, por questões de segurança.
A casa do Club Universitario tem capacidade atual para 80 mil torcedores, sendo o maior do país. A candidatura da cidade ganhou a concorrência de Brasília (Brasil) e Montevidéu (Uruguai).
Todas as finais únicas da Libertadores:
Será a sétima edição em jogo-único. Lima se torna a segunda a repetir o status de sede, algo que até então só havia acontecido com o Rio de Janeiro, em 2020 e 2023, ambas no Maracanã.
- 2019 - Flamengo 2 x 1 River Plate - (Monumental de Lima).
- 2020 - Palmeiras 1 x 0 Santos - (Maracanã, Rio de Janeiro).
- 2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo - (Centenário, Montevidéu).
- 2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR - (Monumental de Guayaquil).
- 2023 - Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - (Maracanã, Rio de Janeiro).
- 2024 - Botafogo 3 x 1 Atlético-MG - (Monumental de Núñez, Buenos Aires).
- 2025 - Racing ou Flamengo x LDU ou Palmeiras - (Monumental de Lima, Peru).
Pré-inscrições para comprar de ingressos
Os interessados podem fazer as pré-inscrições para ingressos até a quarta-feira, dia 30 de outubro, às 23h59 (horário de Brasíia), através do site libertadores.eleventickets (veja aqui).
Essa etapa garante prioridade para a compra dos bilhetes assim que houver a abertura das vendas. Com base em 2024, disputada em Buenos Aires, os preços variaram entre R$ 290 e R$ 8.700.
Ficha técnica da final da Libertadores 2025:
- Data: sábado, 29 de novembro de 2025.
- Estádio: Monumental “U”, Lima (Peru).
- Capacidade: cerca de 80 mil torcedores.
- Semifinais: Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU.