Racing x Flamengo: veja onde assistir, horário, escalações e mais pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025
O Rubro-negro venceu a partida de ida no Maracanã, com gol de Carrascal, e tem a vantagem do empate para chegar na final conta LDU ou Palmeiras
Racing e Flamengo decidem o primeiro finalista da Libertadores 2025 na quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.
O Mengão avança com o empate no jogo de volta. Isso porque ganhou a ida por 1 a 0, no Maracanã. Na ocasião, em jogada concluída por Carrascal. Para o time argentino, só a vitória interessa.
Regulamento da semifinal da Libertadores 2025
Caso ganhe pela mesma diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se triunfar por dois ou mais de saldo, garante a classificação direta. Não há o critério do gol fora de casa.
A final da competição vai ser no dia 29 de setembro, em Lima, no Peru. Por enquanto, ainda no Estádio Monumental, mas pode mudar para Brasília pelas tensões políticas no país.
Chaveamento da semifinal da Libertadores 2025
Quem avançar vai enfrentar LDU ou Palmeiras. A equipe equatorina derrotou o Verdão pelo placar de 3 a 0, no Equador. O segundo confronto está marcado para a quinta-feira (30/10).
Racing x Flamengo:
- Flamengo 1 x 0 Racing - Maracanã.
- 29/10 - 21h30 - Racing x Flamengo - El Cilindo.
Palmeiras x LDU:
- LDU 3 x 0 Palmeiras - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- 30/10 - 21h30 - Palmeiras x LDU - Allianz Parque.
Prováveis escalações de Racing x Flamengo
Provável escalação do Racing: Cambeses; Gastón Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Bruno Zuculini; Almendra, Solari, Nardoni, Conechny; Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
Onde assistir Racing x Flamengo ao vivo?
A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo, em televisão aberta, com retransmissão no streaming Globoplay e narração alternativa no YouTube da GeTV. Todas opções de graça.
Premiação da semifinal da Libertadores 2025
A premiação total pode chegar a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.
Veja os valores distribuídos a cada fase:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 23 milhões.