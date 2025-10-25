Transmissão Fortaleza x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clubes vivem situações diferentes na classificação. O Tricolor do Pici está afundado na vice-lanterna, enquanto o Rubro-negro briga pelo título

O Fortaleza recebe o Flamengo na noite deste sábado (25/10), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Sem vencer há duas rodadas, o Leão do Pici vive momento delicado. Depois das derrotas para Cruzeiro (1 x 0) e Vasco da Gama (2 x 0), o Tricolor ocupa a 19ª colocação, com 24 pontos.

Torcida do Fortaleza na Arena Castelão, no Ceará - Mateus Lotif/Fortaleza

Apesar de ainda ter uma partida a menos - jogo contra o Grêmio será em 09 de novembro - a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento é de sete pontos.

O Mengão, por sua vez, chega em alta. Após vencer o Racing por 1 a 0 no confronto de ida da semifinal da Libertadores, o Rubro-Negro volta suas atenções pelo título do Brasileirão.

O time comandado por Filipe Luís é o vice-líder, com 61 pontos, os mesmos do Palmeiras - atrás no critério de desempate -, e ganhou justamente do Alviverde na rodada anterior.

As equipes se enfrentaram 25 vezes. Os cariocas levam vantagem, com 13 vitórias, contra oito dos cearenses e quatro empates. No 1° turno, a equipe da Gávea goleou por 5 a 0.

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán e Breno Lopes; Deyverson. Técnico: Palermo.

Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Transmissão Fortaleza x Flamengo ao vivo online

O confronto tem transmissão ao vivo do Premiere, pelo sistema de pay-per-view, mas na internet o sinal fica disponível no streaming Globoplay para assinantes (veja os planos disponíveis).

1. Acesse o Globoplay pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.

2. Faça login com sua conta Globo.com, e-mail ou Facebook.



3. Se já for assinante do Premiere, basta vincular seu pacote.



4. Procure a aba de transmissões ao vivo e tenho acesso às imagens.

Vídeo: resultado de Fortaleza x Flamengo em tempo real:

Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real em canais no YouTube, mas só com a narração em áudio. Isso porque a GeTV e CazéTV exibem outros duelo no fim de semana.