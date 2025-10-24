Jogos de hoje (24/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horarios
O dia marca o inico da mais uma rodada de várias competições nacionais. Tem Brasileirão Série B, Campeonato Alemão, Inglês Espanhol e mais
Com o fim das partidas da Libertadores, Champions e Europa League nesta semana, os jogos de hoje (24/10) destacam as competições nacionais pelo futebol brasileiro e internacional.
A data reserva, por exemplo, o inicio da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2025, com Novorizontino x Botafogo-SP, em São Paulo, e Cuiabá x Remo, na Arena Pantanal.
Jogos de hoje (24/10/2025)
Abaixo, veja onde assistir e horários. Se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras de televisão aberta, televisão fechada, streaming ou YouTube.
Brasileirão Série B
34ª rodada
- 19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Disney+
- 21h35 - Cuiabá x Remo - RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+e Desimpedidos
Premier League
9ª rodada
- 16h - Leeds x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
La Liga
10ª rodada
- 16h - Real Sociedad x Sevilla - ESPN3 e Disney+
Serie A Enilive
8ª rodada
- 15h45 - Milan x Pisa - ESPN e Disney+
Bundesliga
8ª rodada
- 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - SporTV2,Globoplay, Canal GOAT e OneFootball
Saudi Pro League
6ª rodada
- 11h45 - Al Fateh x Al Ettifaq - BandSports
- 12h30 - NEOM x Al Khaleej - Canal GOAT
- 15h - Al Ittihad x Al Hilal - SporTV, Globoplay e Canal GOAT
Copa da Argentina
Semifinal - Jogo único
- 22h10 - Independiente Rivadavia x River Plate - Xsports
Major League Soccer
1ª rodada
- 21h - Inter Miami x Nashville - Apple TV+
EFL Championship
12ª rodada
- 16h - Preston x Sheffield United - Disney+
2. Bundesliga
10ª rodada
- 13h30 - Greuther Furth x Karlsruher - OneFootball
- 13h30 - Schalke 04 x SV Darmstadt 98 - OneFootball
Ligue 2 BKT
11ª rodada
- 15h - Le Mans x Boulogne - SportyNet
J1 League
35ª rodada
- 02h - Kyoto Sanga x Kashima Antlers - Canal GOAT
- 02h - Urawa Red Diamonds x Machida Zelvia - Canal GOAT
Virslga
34ª rodada
- 12h - Riga x Tukums - Canal GOAT e OneFootball
Categoría Primera A
Clausura - 17ª rodada
- 18h - Alianza x La Equidad - Fanatiz
- 20h - Fortaleza x Deportivo Pasto - Fanatiz
- 22h10 - Deportivo Pereira x Águilas Doradas - Fanatiz
Nations League Feminina
Semifinal - Jogo de ida
- 12h45 - Alemanha x França - ESPN4 e Disney+
- 15h - Espanha x Suécia - ESPN4 e Disney+
Paulistão Sub-20
Semifinal - Jogo de volta
- 16h - Palmeiras x Santos - TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)
Mundial Feminino Sub-17
Fase de grupos - 3ª rodada
- 10h - Equador x China - FIFA+
- 10h - Noruega x Estados Unidos - FIFA+
- 16h - Brasil x Itália - CazéTV e FIFA+
- 16h - Costa Rica x Marrocos - FIFA+
- 16h - Holanda x Coreia do Norte - FIFA+
- 16h - México x Camarões - FIFA+
Amistoso Sub-19
- 11h - Alemanha x Noruega - FIFA+