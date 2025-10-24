fechar
Futebol | Notícia

Jogos de hoje (24/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horarios

O dia marca o inico da mais uma rodada de várias competições nacionais. Tem Brasileirão Série B, Campeonato Alemão, Inglês Espanhol e mais

Por Robert Sarmento Publicado em 24/10/2025 às 4:08
Luka Modri? celebra vitória do Milan
Luka Modri? celebra vitória do Milan - Instagram/Modri?

Com o fim das partidas da Libertadores, Champions e Europa League nesta semana, os jogos de hoje (24/10) destacam as competições nacionais pelo futebol brasileiro e internacional.

A data reserva, por exemplo, o inicio da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2025, com Novorizontino x Botafogo-SP, em São Paulo, e Cuiabá x Remo, na Arena Pantanal.

Jogos de hoje (24/10/2025)

Abaixo, veja onde assistir e horários. Se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras de televisão aberta, televisão fechada, streaming ou YouTube. 

Brasileirão Série B

34ª rodada

  • 19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Disney+
  • 21h35 - Cuiabá x Remo - RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+e Desimpedidos

Premier League

9ª rodada

  • 16h - Leeds x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

La Liga

10ª rodada

  • 16h - Real Sociedad x Sevilla - ESPN3 e Disney+

Serie A Enilive

8ª rodada

  • 15h45 - Milan x Pisa - ESPN e Disney+

Bundesliga

8ª rodada

  • 15h30 - Werder Bremen x Union Berlin - SporTV2,Globoplay, Canal GOAT e OneFootball

Saudi Pro League

6ª rodada

  • 11h45 - Al Fateh x Al Ettifaq - BandSports
  • 12h30 - NEOM x Al Khaleej -  Canal GOAT

  • 15h - Al Ittihad x Al Hilal - SporTV, Globoplay e Canal GOAT

Copa da Argentina

Semifinal - Jogo único

  • 22h10 - Independiente Rivadavia x River Plate - Xsports

Major League Soccer

1ª rodada

  • 21h - Inter Miami x Nashville - Apple TV+

EFL Championship

12ª rodada

  • 16h - Preston x Sheffield United - Disney+

2. Bundesliga

10ª rodada

  • 13h30 - Greuther Furth x Karlsruher - OneFootball
  • 13h30 - Schalke 04 x SV Darmstadt 98 - OneFootball

Ligue 2 BKT

11ª rodada

  • 15h - Le Mans x Boulogne - SportyNet

J1 League

35ª rodada

  • 02h - Kyoto Sanga x Kashima Antlers - Canal GOAT

  • 02h - Urawa Red Diamonds x Machida Zelvia - Canal GOAT

Virslga

34ª rodada

  • 12h - Riga x Tukums - Canal GOAT e OneFootball

Categoría Primera A

Clausura - 17ª rodada

  • 18h - Alianza x La Equidad - Fanatiz
  • 20h - Fortaleza x Deportivo Pasto - Fanatiz
  • 22h10 - Deportivo Pereira x Águilas Doradas - Fanatiz

Nations League Feminina

Semifinal - Jogo de ida

  • 12h45 - Alemanha x França - ESPN4 e Disney+
  • 15h - Espanha x Suécia - ESPN4 e Disney+

Paulistão Sub-20

Semifinal - Jogo de volta

  • 16h - Palmeiras x Santos - TNT Sports e Ulisses TV (YouTube)

Mundial Feminino Sub-17

Fase de grupos - 3ª rodada

  • 10h - Equador x China - FIFA+
  • 10h - Noruega x Estados Unidos - FIFA+
  • 16h - Brasil x Itália - CazéTV e FIFA+
  • 16h - Costa Rica x Marrocos - FIFA+
  • 16h - Holanda x Coreia do Norte - FIFA+
  • 16h - México x Camarões - FIFA+

Amistoso Sub-19

  • 11h - Alemanha x Noruega - FIFA+

