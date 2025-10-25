Transmissão Vitória x Corinthians ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagem pela Série A 2025
Enquanto o Rubro-negro luta para sair da zona de rebaixamento, o Timão ainda sonha em conseguir uma vaga nos playoffs da Libertadores da América
O Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, é o palco de Vitória x Corinthians, neste sábado (25/10), às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
Em 46 jogos oficiais entre os clubes, a equipe paulista leva ampla vantagem: são 26 vitórias, contra seis derrotas e 14 empates. No primeiro turno, empataram sem gols na Neo Química Arena.
O Leão vive momento decisivo na luta contra o rebaixamento. O time baiano ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, tendo a mesma pontuação do Santos - primeiro time fora da zona da degola.
Do outro lado, o Timão chega embalado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0. Com 36 pontos, aparece na 11ª colocação, estando dez pontos atrás do Botafogo, que atualmente fecha o G-6.
Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Zé Marcos, Lucas Halter, Ramon e Edu; Baralhas, Camutanga e Matheusinho (Erick); Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.
Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Transmissão Vitória x Corinthians ao vivo online
O confronto tem transmissão ao vivo do Premiere, pelo sistema de pay-per-view, mas na internet o sinal fica disponível no streaming Globoplay para assinantes (veja os planos disponíveis).
- 1. Acesse o Globoplay pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login com sua conta Globo.com, e-mail ou Facebook.
- 3. Se já for assinante do Premiere, basta vincular seu pacote.
- 4. Procure a aba de transmissões ao vivo e tenho acesso às imagens.
Vídeo: resultado de Vitória x Corinthians em tempo real:
Além disso, torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real em canais esportivos no YouTube, mas só com a narração em áudio. Isso porque a GeTV e CazéTV exibem outras partidas.