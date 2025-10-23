fechar
Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela semifinal da Libertadores 2025

O time equatoriano e brasileiro iniciam em Quito a disputa de quem vai enfrentar Flamengo ou Racing na grande final da competição internacional

Por Robert Sarmento Publicado em 23/10/2025 às 19:24
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

O Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, recebe LDU e Palmeiras, nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela ida da semifinal da Libertadores 2025.

Além do adversário e da pressão dos torcedores mandantes, o Verdão tem que lidar com a altitude de 2.850 metros. A volta acontece no dia 23 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na quarta-feira (22/10), o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 e abriu vantagem. O Mengão joga pelo empate para garantir vaga na final, que será disputada em 29 novembro, em Lima-PER.

A campeão pode chegar a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). Além disso, irá garantir a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões.
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões.
  • Campeão: US$ 23 milhões.

A equipe equatoriana deixou o São Paulo pelo caminho nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 0. Já o Alviverde eliminou o River Plate vencendo, de maneira surpreendente, duas vezes.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Escalação da LDU: Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez, Villamíl; Alzugaray (Pastrán) e Medina. Técnico: Tiago Nunes.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online

Os torcedores podem assistir ao vivo na internet apenas na Disney+,  que retransmite o sinal da ESPN. No entanto, para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante do canal (veja aqui).

Quem estiver interessado no confronto pode acompanhar o pré e pós-jogo no YouTube. É possível também seguir o resultado em tempo real apenas em áudio devido aos direitos de transmissão.

