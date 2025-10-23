Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela semifinal da Libertadores 2025
O time equatoriano e brasileiro iniciam em Quito a disputa de quem vai enfrentar Flamengo ou Racing na grande final da competição internacional
O Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, recebe LDU e Palmeiras, nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela ida da semifinal da Libertadores 2025.
Além do adversário e da pressão dos torcedores mandantes, o Verdão tem que lidar com a altitude de 2.850 metros. A volta acontece no dia 23 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.
Na quarta-feira (22/10), o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 e abriu vantagem. O Mengão joga pelo empate para garantir vaga na final, que será disputada em 29 novembro, em Lima-PER.
A campeão pode chegar a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). Além disso, irá garantir a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.
- Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 23 milhões.
A equipe equatoriana deixou o São Paulo pelo caminho nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 0. Já o Alviverde eliminou o River Plate vencendo, de maneira surpreendente, duas vezes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação da LDU: Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez, Villamíl; Alzugaray (Pastrán) e Medina. Técnico: Tiago Nunes.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Transmissão LDU x Palmeiras ao vivo online
Os torcedores podem assistir ao vivo na internet apenas na Disney+, que retransmite o sinal da ESPN. No entanto, para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante do canal (veja aqui).
Quem estiver interessado no confronto pode acompanhar o pré e pós-jogo no YouTube. É possível também seguir o resultado em tempo real apenas em áudio devido aos direitos de transmissão.